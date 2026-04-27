Amenazas en escuelas bonaerenses: presentaron una denuncia ante la Procuración

Los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad de la provincia de Buenos Aires presentaron una denuncia formal ante la Procuración General. A través de esta medida, las autoridades solicitaron el inicio de una investigación para dar con los autores de la organización e instigación de las múltiples amenazas que afectaron a más de 600 colegios en los últimos días.

La iniciativa contó con la firma del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, el titular de Seguridad, Javier Alonso, y el subsecretario de Política Criminal, Lisandro Pellegrini. Si bien los incidentes registrados en las escuelas ya poseen causas abiertas en diversas jurisdicciones, esta nueva presentación intenta detectar la estructura delictiva de fondo que sostiene estos actos.

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Los funcionarios aclararon que la pesquisa busca ir más allá de las expresiones individuales de amenaza. El propósito consiste en descubrir si existe un esquema de intervención coordinado que dé apoyo a estos sucesos, los cuales mantienen en alerta a las familias y docentes de la Provincia.

El hito que marcó el inicio de esta escalada fue el ataque a la escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, ocurrido el 30 de marzo. A partir de ese hecho, el volumen de amenazas en el territorio bonaerense y en el resto del país aumentó de forma exponencial.

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La denuncia se formuló bajo una estricta perspectiva de protección a la niñez. El objetivo final de la administración provincial es garantizar la tranquilidad de los estudiantes y el normal desarrollo de las clases frente a esta problemática social y delictiva.