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La Ciudad |La protesta se extiende hasta el sábado 2 de mayo

Paro docente: colegios sin clases y adhesión dispar en facultades

El conflicto por la Ley de financiamiento y el reclamo salarial ya lleva más de 20 jornadas de lucha. Crece la incertidumbre estudiantil

28 de Abril de 2026 | 02:20
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La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) transita una nueva semana de paro nacional docente que comenzó ayer y se extenderá hasta el próximo sábado 2 de mayo, en el marco de un conflicto que ya acumula más de 20 días sin clases en lo que va del ciclo lectivo entre las protestas de los profesores y los nodocentes. La medida es impulsada en reclamo de mejoras salariales y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

En ese contexto, la actividad académica se ve atravesada por suspensiones, cursadas irregulares y una creciente incertidumbre respecto al desarrollo del calendario. Por ejemplo, alumnos de la carrera de Nutrición tuvieron escasas clases en lo que va del año y la preocupación por el futuro de las cursadas crece con el correr de los días.

En distintas unidades académicas, la falta de clases presenciales se combina con estrategias alternativas para sostener la continuidad pedagógica. Algunos docentes optan por mantener encuentros virtuales, mientras que otros adhieren plenamente a la medida.

“Si bien la medida es durante la semana, algunos profesores hacen clases virtuales, por lo que no se suspendió completamente ninguna materia”, contó Santino Zubeldia, estudiante de tercer año de la Facultad de Medicina.

En esa misma línea, otro compañero, Juan Bautista Muñoz , detalló que en su caso particular lograron mantener la cursada sin interrupciones: “Recién salimos de tener Fármaco, de 8:30 a 10:30. Nos avisaron la semana pasada por mail que íbamos a tener clase. Hay muchas comisiones que no tienen, pero la nuestra no se adhirió”.

La situación, sin embargo, no es homogénea y depende en gran medida de cada cátedra. Mientras algunos espacios continúan con normalidad - ya sea presencial o virtual -, en otras facultades, como Artes y la escuela Anexa (Escuela Graduada “Joaquín V. González”), las actividades se encuentran totalmente paralizadas. Una situación similar se describe en los colegios Nacional, Liceo y Bellas Artes.

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Más allá de las diferencias en la modalidad de cursada, el impacto del conflicto se hace sentir entre los estudiantes, que advierten sobre las dificultades para sostener el ritmo académico y cumplir con las exigencias evaluativas.

En paralelo, comienza a percibirse un clima de preocupación más profundo. “Tenés dos mundos: los que recién ingresan y tuvieron pocas semanas de clases, y los que ya estamos hace un tiempo y notamos una especie de desgaste”, explicó Sharon Zabala, desde la facultad de Artes.

En otra sintonía, los alumnos de las facultades de Informática y Económicas tuvieron clases con normalidad. En Odontología el hospital universitario funcionó a pleno, al igual que varias cátedras de la unidad académica de 1 y 50.

 

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en la facultad de artes no hay actividad educativa, pero sí administrativa / roberto acosta

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