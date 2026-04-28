Con Estudiantes y Gimnasia clasificados, terminó la fecha 16 del Apertura: estos serían los cruces de Octavos

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La Liga Profesional de Fútbol se aproxima a la última fecha y de a poco empieza a dilucidarse cómo serán los cruces de los octavos de final en la venidera etapa de eliminación directa. Para alegría de los platenses, los equipos de la ciudad ya están clasificados y los hinchas comienzan a hacer números sobre los potenciales rivales en la instancia de definición del Torneo Apertura.
Pero todavía el cuadro final está por verse. Habrá que aguardar hasta el próximo fin de semana para conocer la suerte de Estudiantes y de Gimnasia en la definición del certamen. Con la tabla de posiciones tal como está y culminada la fecha 16.ª, los cruces de octavos de final serían los siguientes:
ESTUDIANTES vs. Barracas
Boca vs. Huracán
Vélez vs. GIMNASIA
Talleres vs. Belgrano
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Independiente R. vs. Unión
River vs. Independiente
Argentinos vs. San Lorenzo
Rosario Central vs. Lanús
Estudiantes, a falta de una fecha para la finalización de la zona de grupos, mantiene su liderazgo en el Grupo A, en donde lo acechan Boca y Vélez. Todo estará resuelto el próximo fin de semana. Lo cierto es que el Pincha tiene el podio prácticamente asegurado. Solo una derrota y los triunfos de sus tres seguidores podrían hacerlo bajar al cuarto escalón. Además, Talleres de Córdoba, que ocupa esa posición, tendría que remontar una diferencia de seis goles. La buena cosecha de puntos que mantuvo el León en su andar le permitirá afrontar la etapa definitoria en condición de local con respecto a los rivales del Grupo B.
Gimnasia, por su parte, gracias a su gran sprint final, revirtió pronósticos difíciles y pudo asegurarse el pase a los playoffs incluso cuando todavía queda un partido por jugarse. El Lobo ocupa hoy el sexto lugar de la tabla de su zona y tendrá la necesidad de sumar puntos para tratar de clasificarse lo más arriba posible. En este caso el techo del Mens Sana es el quinto puesto, ya que Rosario Central, en la cuarta ubicación, le lleva cuatro unidades y, por lo tanto, le es inalcanzable. En el presente del Lobo, el horizonte posible es superar a Belgrano de Córdoba, que se encuentra quinto con la misma cantidad de puntos y dos goles de diferencia. De esta forma, deberá encarar los octavos en calidad de visitante y el equipo que hoy tendría por delante es el Vélez de los mellizos Guillermo y Gustavo Barros Schelotto.
Al cabo de la fecha 16.ª y con tres puntos más en juego, los otros posibles cruces en el primer "mata-mata" del Apertura tendrían tres clásicos: uno de grandes entre River e Independiente, otro provincial como lo es Talleres y Belgrano, y uno barrial que estaría dado por Argentinos Jrs. y San Lorenzo.
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