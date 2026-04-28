Designan nueva funcionaria municipal

El intendente, Julio Alak, presentó ayer una serie de medidas orientadas a fortalecer la agenda de políticas públicas para la juventud, durante un acto realizado en el Salón Dorado del Palacio municipal.

La jornada se desarrolló en el marco de la asunción de Sol Alconada como directora general de Juventudes local y reunió a funcionarios, referentes estudiantiles, representantes de organizaciones sociales, políticas y religiosas y miembros de la comunidad universitaria.

Durante el acto, se realizó un balance de gestión que destacó la consolidación de una agenda integral de programas y políticas públicas orientada a ampliar derechos, fomentar la participación y generar oportunidades para los jóvenes de la Ciudad.