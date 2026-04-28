Estados Unidos evalúa la última propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

La Casa Blanca anunció que está evaluando la última propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, una vía fundamental para el comercio de hidrocarburos, dos meses después del inicio de la guerra en Medio Oriente.

Las conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos para poner fin a este conflicto, que ha trastocado la economía mundial con un doble bloqueo de ese estrecho vital para el tránsito de hidrocarburos, no han dado resultados. Sin embargo, una frágil tregua está activa desde hace casi tres semanas.

El presidente Donald Trump se reunió el lunes con sus principales asesores de seguridad para discutir una nueva propuesta iraní, luego de que la república islámica enviara "mensajes escritos" a Washington a través del mediador Pakistán.

El plan contemplaría que Irán afloje su control sobre el estrecho de Ormuz y que Estados Unidos levante su bloqueo de represalia sobre los puertos iraníes, sin dejar de proseguir negociaciones más amplias, incluyendo la espinosa cuestión del programa nuclear iraní.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó en conferencia de prensa que la oferta estaba "siendo discutida". "Estados Unidos ya no está en condiciones de dictar su política a las naciones independientes", declaró el portavoz del ministerio de Defensa iraní, Reza Talaei Nik, según la televisión estatal. Washington ha de aceptar que le toca "abandonar sus exigencias ilegales e irracionales", agregó.

Al ser preguntado sobre los términos de la propuesta de Irán, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que era "mejor" de lo que Washington pensaba que "iban a presentar", pero cuestionó la sinceridad de fondo. "Tenemos que asegurarnos de que cualquier trato que se haga, cualquier acuerdo que se alcance, sea uno que les impida definitivamente lanzarse a por un arma nuclear en cualquier momento", afirmó.