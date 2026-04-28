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Vacantes en la Justicia: malestar del PRO y la UCR por los vínculos K, y una reconfiguración con casos de corrupción en la mira

Vacantes en la Justicia: malestar del PRO y la UCR por los vínculos K, y una reconfiguración con casos de corrupción en la mira

Imagen creada con IA

28 de Abril de 2026 | 07:33

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La disputa por la cobertura de vacantes en la Justicia federal volvió a escalar en tensión política y dejó al descubierto una fractura creciente entre el Gobierno y sus aliados parlamentarios más cercanos, especialmente el PRO y la UCR. En un escenario donde los tribunales de Comodoro Py recuperaron centralidad como arena de poder, cada designación dejó de ser un trámite institucional para convertirse en una pieza clave dentro de una estrategia más amplia que impacta directamente sobre causas de corrupción de alto voltaje.

En los últimos días, el malestar dentro de los bloques dialoguistas se profundizó ante la sospecha de que el oficialismo está habilitando —de manera directa o indirecta— el avance de candidatos con vínculos con el kirchnerismo para ocupar cargos sensibles dentro del sistema judicial. La inquietud no es nueva, pero se intensificó a medida que comenzaron a destrabarse nombramientos que llevaban meses congelados.

Dirigentes del PRO y del radicalismo advierten que esta dinámica no solo contradice entendimientos previos, sino que también pone en riesgo el delicado equilibrio que se había construido en la relación con el Ejecutivo. En ese esquema, la mesa política funcionaba como un espacio de coordinación para evitar conflictos en temas institucionales, pero hoy aparece debilitada frente a decisiones que, consideran, se toman de manera unilateral o con escasa consulta.

El eje de la preocupación está puesto en el impacto concreto que estos movimientos pueden tener sobre la estructura de los tribunales federales, particularmente en la Cámara Federal porteña. Se trata de un tribunal estratégico, ya que actúa como instancia revisora de las decisiones de los jueces de primera instancia en causas de corrupción, lavado de dinero y delitos complejos. En otras palabras, es un filtro determinante en el avance o el freno de expedientes que involucran a exfuncionarios, empresarios y figuras de peso en la política nacional.

Se reconfigura el escenario

En ese contexto, la reconfiguración de la Cámara Federal aparece como uno de los movimientos más relevantes. El Gobierno logró activar mecanismos institucionales que estaban paralizados y avanzar en la cobertura de vacantes clave, lo que implica modificar una estructura que durante años funcionó con equilibrios internos relativamente estables. Esa activación fue leída por distintos sectores como un punto de inflexión.

Sin embargo, lejos de consolidar consensos, el avance en los nombramientos generó ruido político. En el PRO y la UCR interpretan que la nueva integración podría alterar la orientación del tribunal en expedientes sensibles. El temor no necesariamente apunta a una intervención directa sobre causas específicas, sino a un cambio en los criterios judiciales que termine influyendo en los tiempos y en el destino de investigaciones relevantes.

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Entre los expedientes que concentran la atención aparecen casos emblemáticos de corrupción vinculados a la administración anterior, pero también causas que rozan a actores del presente. En ese marco, la composición de la Cámara Federal adquiere un peso determinante: sus fallos pueden confirmar procesamientos, dictar sobreseimientos o definir la continuidad de investigaciones que tienen alto impacto político.

El oficialismo, por su parte, sostiene una lógica que combina necesidad institucional con cálculo político. Por un lado, argumenta que la cobertura de vacantes es imprescindible para garantizar el funcionamiento del sistema judicial, que arrastra un déficit estructural de jueces. Por otro, administra esas designaciones en un Congreso fragmentado, donde cada voto cuenta y los acuerdos se negocian caso por caso.

Esa tensión entre institucionalidad y política es la que termina generando fricciones con sus aliados. En el radicalismo y el PRO señalan que el Gobierno prioriza avanzar con los pliegos aun a costa de deteriorar la relación política, lo que podría tener consecuencias en otros debates legislativos. La desconfianza, en ese sentido, empieza a trasladarse a otros temas de la agenda parlamentaria.

Además, el trasfondo de la discusión remite a una disputa más profunda: quién tiene capacidad de influencia sobre los tribunales federales en una etapa donde la Justicia vuelve a ocupar un rol central en la vida política argentina. La cobertura de vacantes no solo define nombres, sino también equilibrios internos, alineamientos y, en última instancia, el clima judicial en el que se resolverán causas sensibles.

Sólo para estrategas

En ese tablero, cada movimiento es leído en clave estratégica. La posibilidad de que determinados perfiles lleguen a cargos clave alimenta las sospechas cruzadas y refuerza la idea de que el proceso está lejos de ser neutral. Para la oposición dialoguista, el riesgo es que se configure un escenario judicial menos previsible; para el oficialismo, la urgencia pasa por avanzar y evitar la parálisis del sistema.

Así, la reconfiguración de la Cámara Federal y la cobertura de vacantes en otros tribunales se convierten en el eje de una nueva pulseada política. No se trata solo de una discusión técnica sobre concursos y pliegos, sino de una disputa de poder con consecuencias concretas sobre el rumbo de las investigaciones por corrupción en la Argentina.

El resultado de este proceso aún está abierto, pero ya deja una señal clara: la relación entre el Gobierno, el PRO y la UCR atraviesa un momento de tensión creciente, donde la Justicia aparece como el nuevo campo de batalla. En ese escenario, cada designación suma una pieza más a un rompecabezas que definirá no solo el funcionamiento de los tribunales, sino también el equilibrio político de los próximos años.

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