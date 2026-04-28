Gran Hermano confirmó el repechaje: cuándo será, una sorpresiva regla que puede modificar todo

Santiago del Moro confirmó que el repechaje de Gran Hermano Generación Dorada se realizará en mayo.

Allí, anunció un cambio clave en las reglas, ya que todos los jugadores de esta temporada estarán habilitados para regresar a la casa. La novedad se dio luego de una gala movida, marcada por el ingreso de una nueva participante, La bomba tucumana, y la eliminación de Brian Sarmiento en un mano a mano con Yipio.

El conductor hizo el anuncio a través del clásico sobre negro y dejó en claro el cambio central del reglamento.

Entonces, comunicó que "absolutamente todos los jugadores de esta temporada están habilitados a participar y será, nuevamente, el supremo quien decida quien regresa a la casa más famosa".

Aquí, vale destacar que, esta regla marca una diferencia clara con otras ediciones, donde el acceso al repechaje estaba limitado.

En temporadas anteriores, quienes eran expulsados o abandonaban el reality por decisión propia no podían participar de esta instancia. Pero, esta vez el criterio será más amplio y permitirá que distintos perfiles tengan otra oportunidad dentro del juego. La decisión abre la puerta a regresos inesperados y a posibles conflictos con quienes siguen en competencia.

Entre los nombres que ahora podrían volver aparece Andrea del Boca, que debió dejar la casa tras un accidente y quedó fuera del juego antes de tiempo.

Asimismo, entra en esta lista Carmiña Masi, quien había sido expulsada por comentarios racistas, del mismo modo Jenny Mavinga y Jessica Maciel, que abandonaron la casa por decisión propia.