La recolección de la basura “verde” abrió un fuerte cruce en la Ciudad

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El programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRS) se encuentra en el centro de un fuerte debate. Por un lado, la ONG Nuevo Ambiente ha denunciado lo que califica como un “proceso de deterioro, vaciamiento y desmantelamiento” del sistema integral. Por otro lado, el Ejecutivo municipal sostiene que el programa de recolección diferenciada se mantiene operativo, respaldando su gestión con indicadores de volumen diario.
Desde Nuevo Ambiente advierten que se está llevando adelante una “fragmentación deliberada” del sistema, lo que en la práctica habría derivado en el abandono de la recolección diferenciada y en un aumento de los basurales a cielo abierto en zonas periféricas. Según la organización, la gestión actual ha incumplido la Ordenanza 10661 (Basura Cero) mediante la eliminación de “puntos verdes” y el deterioro del mobiliario urbano destinado a la separación.
Asimismo, la ONG cuestionó duramente el programa “Chau Plástico”, calificándolo como una “acción marketinera” y limitada que desinforma a los vecinos, contradiciendo tanto la normativa municipal como la Ley Provincial 13.592. Un punto del reclamo es la falta de transparencia: la organización asegura que “han desaparecido los informes de gestión de reciclables (bolsa verde), cuya publicación es obligatoria, impidiendo así el control ciudadano sobre los resultados de la política ambiental”.
Ante esos planteos de abandono, desde la Municipalidad de La Plata ofrecieron una postura que defiende la continuidad del sistema. Según informaron, la “bolsa verde” continúa con su recorrido habitual, sin interrupciones. Desde la Comuna detallaron que el esquema operativo se compone de 22 recorridos, los cuales permiten recuperar un promedio de 39.600 kg de material reciclado por día. Bajo esta métrica, la Comuna estima una recuperación total de aproximadamente 237.000 kg de material reciclable a la semana.
Cabe indicar que desde distintos barrios de la periferia plantearon que se “hace la separación en origen casi sin sentido porque prácticamente no pasan los camiones para llevarse la bolsa verde”, dijo un vecino de Villa Elvira. En tanto, otro vecino planteó que “en el casco urbano se hace con regularidad, pero en la periferia se lleva todo el camión de la basura común”.
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