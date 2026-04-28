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Policiales |Lo denunció una joven que asistía a sus clases

Investigan a un profesor de boxeo por una serie de presuntos abusos

La causa recayó en la UFI 17 de La Plata, a cargo de María Eugenia Di Lorenzo. Todo habría ocurrido en un contexto de vulnerabilidad

Investigan a un profesor de boxeo por una serie de presuntos abusos

El acusado, de 47 años, se desempeña como entrenador de boxeo / web

28 de Abril de 2026 | 03:17
Edición impresa

Una joven de 20 años radicó una denuncia por abusos sexuales reiterados cometidos presuntamente por su entrenador de boxeo, un hombre que la dobla en edad, en distintos hechos que habrían ocurrido entre 2021 y 2025 en un importante club de nuestra ciudad. La causa tramita ahora ante la fiscalía de la doctora María Eugenia Di Lorenzo.

Según el relato de la denunciante, de quien no se brindan datos para preservar su intimidad, los abusos comenzaron cuando ella tenía 16 años y empezó a incursionar en esa disciplina deportiva.

Al principio, el acusado, que oficiaba como su profesor, la pasaba a buscar por un hogar de abrigo municipal donde residía y, durante los traslados, le realizaba comentarios sobre su cuerpo que la incomodaban.

La joven relató que en una oportunidad, dentro de la vivienda del entrenador, a la que habría sido llevado bajo engaños, el hombre se le acercó, la tocó y le bajó los pantalones. Si bien ella logró zafar de la situación, al regresar al hogar, entró en una crisis de angustia.

Días después, durante otro traslado, el hombre insistió con sus conductas y, avanzó un poco más en la búsqueda de lograr un contacto físico, propuesta que ella rechazó.

Uno de los episodios más graves, siempre en base a la documentación oficial a la que accedió este diario, habría ocurrido tras una exhibición de boxeo en CABA.

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Según la presentación, ya de regreso en La Plata y, cerca de la medianoche, el entrenador dio un par de vueltas para llevarle en contra de su voluntad a una habitación de un conocido hotel, donde la sometió sexualmente.

La joven relató que quedó en shock y paralizada. También que los abusos se repitieron en varias oportunidades, principalmente en el domicilio del sospechoso.

En diciembre de 2025, tras regresar de unas vacaciones, la joven manifestó su intención de ponerle punto final a las agresiones.

Según su relato, el entrenador le respondió que mantenían “una relación amorosa”, que ella -desde ya- desconoció. Incluso contó que sufrió ideas intrusivas, que la llevaron a atentar contra su propia vida.

La víctima, que actualmente vive sola y trabaja en seguridad, contó lo sucedido en su momento a la psicóloga del hogar y a una persona cercana, que la impulsaron a tomar valor para radicar la denuncia.

Este caso sin dudas vuelve a poner en foco la problemática de los abusos en ámbitos deportivos, donde las relaciones de poder asimétricas entre entrenadores y deportistas -especialmente cuando se trata de menores o jóvenes en situación de vulnerabilidad- pueden facilitar esos comportamientos aberrantes .

Las autoridades judiciales ahora analizan el caso en busca de pruebas que permitan acreditar la veracidad de los acontecimientos denunciados.

En los últimos años, numerosos casos han salido a la luz en distintas disciplinas deportivas del país, lo que ha impulsado la creación de protocolos de intervención en la inmensa mayoría de los clubes.

“La clave está en romper el silencio y generar entornos donde las víctimas sepan que serán creídas y protegidas”, sostienen desde instituciones especializadas.

Este tipo de denuncias son trascendentes para revisar las dinámicas de poder, implementar capacitaciones permanentes y garantizar acompañamiento psicológico inmediato a quienes se animen a poner en palabras un trama semejante.

 

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