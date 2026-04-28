Confirman día y hora de los partidos de la última fecha del Torneo Apertura 2026: cuándo juegan Estudiantes y Gimnasia

La organización del Torneo Apertura 2026 confirmó el día y el horario en que se disputarán los partidos de la última jornada, correspondiente a la suspendida de la 9na. Será una fecha decisiva ya que determinará en qué lugares de la tabla de posiciones quedarán los 16 equipos que clasifcarán.

Por lo pronto, Estudiantes y Gimnasia ya se aseguraron su lugar en la etapa de los playoff y es por eso que buscarán este fin de semana ganar para quedar lo más arriba posible. De esta forma quedó establecido que el Pincha visitará a Platense -ya sin chances de clasificar- el sábado a las 21.15, mientras que el Lobo recibirá en el Bosque a Argentinos Juniors el domingo a las 16.

Así se va a jugar la última fecha (novena) del Apertura 2026

Esta es la grilla confirmada del día y la hora de los partidos que cerrarán la etapa de clasificación:

Sábado

Barracas Central – Banfield (Zona B) 14.00

Lanús – Deportivo Riestra (Zona A) 14.30

Central Córdoba – Boca (Zona A) 16.15

San Lorenzo – Independiente (Zona A) 18.45

Unión – Talleres (Zona A) 18.45

Platense – Estudiantes (Zona A) 21.15

Domingo

Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B) 13.30

Rosario Central – Tigre (Zona B) 16.00

Racing – Huracán (Zona B) 16.00

Gimnasia – Argentinos (Zona B) 16.00

Belgrano – Sarmiento (Zona B) 16.00

River – Atlético Tucumán (Zona B) 18.30

Lunes

Gimnasia Mza. – Defensa y Justicia (Zona A) 17.00

Vélez – Newell’s (Zona A) 19.15

Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto (interzonal) 21.30