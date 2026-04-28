Confirman día y hora de los partidos de la última fecha del Torneo Apertura 2026: cuándo juegan Estudiantes y Gimnasia

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Pincha vs Platense y Lobo vs Argentinos, para cerrar la etapa de clasificación en busca de terminar lo más arriba posible
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La organización del Torneo Apertura 2026 confirmó el día y el horario en que se disputarán los partidos de la última jornada, correspondiente a la suspendida de la 9na. Será una fecha decisiva ya que determinará en qué lugares de la tabla de posiciones quedarán los 16 equipos que clasifcarán.
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Por lo pronto, Estudiantes y Gimnasia ya se aseguraron su lugar en la etapa de los playoff y es por eso que buscarán este fin de semana ganar para quedar lo más arriba posible. De esta forma quedó establecido que el Pincha visitará a Platense -ya sin chances de clasificar- el sábado a las 21.15, mientras que el Lobo recibirá en el Bosque a Argentinos Juniors el domingo a las 16.
Esta es la grilla confirmada del día y la hora de los partidos que cerrarán la etapa de clasificación:
Sábado
Barracas Central – Banfield (Zona B) 14.00
Lanús – Deportivo Riestra (Zona A) 14.30
Central Córdoba – Boca (Zona A) 16.15
San Lorenzo – Independiente (Zona A) 18.45
Unión – Talleres (Zona A) 18.45
Platense – Estudiantes (Zona A) 21.15
Domingo
Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B) 13.30
Rosario Central – Tigre (Zona B) 16.00
Racing – Huracán (Zona B) 16.00
Gimnasia – Argentinos (Zona B) 16.00
Belgrano – Sarmiento (Zona B) 16.00
River – Atlético Tucumán (Zona B) 18.30
Lunes
Gimnasia Mza. – Defensa y Justicia (Zona A) 17.00
Vélez – Newell’s (Zona A) 19.15
Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto (interzonal) 21.30
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