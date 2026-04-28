Carmen Barbieri contó todo sobre su relación con Daniel Scioli y reveló detalles de su vínculo con Jorge Porcel

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Sin dudas, a lo largo de su carrera, la vida personal de Carmen Barbieri generó interés casi e manera permanente, especialmente por los "nombres" que la acompañaron.
Allí, al ser consultada sobre las llamadas relaciones pasadas, la conductora no esquivó el tema y comenzó recordando su noviazgo con Daniel Scioli.
La mencionada historia que se remonta a sus años de adolescencia: "Éramos muy chicos, fue un noviecito de muy chiquitas", contó Carmen, remarcando que en aquel momento él todavía estaba lejos del mundo de la política. Un detalle que no pasó por alto fue al mencionar el accidente que marcó la vida del funcionario: "No era político y tenía el brazo".
Barbieri explicó que mantienen una confianza que les permite bromear al respecto. Recordó que en una ocasión le regaló un cubierto que unía tenedor y cuchillo para facilitarle las comidas tras sus múltiples operaciones. "Yo también juego porque sé que él se ríe de eso", aseguró,
Asimismo, para terminar la anécdota recordó la imagen de un joven Scioli yendo a buscarla a la salida del colegio.
Pero, la charla tomó un rumbo distinto al abordar los cuatro años que compartió junto a Jorge Porcel, una relación atravesada por el engaño inicial y el posterior ensamble de sus vidas.
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Carmen confesó que los primeros dos años del vínculo estuvieron marcados por la mentira del actor cómico. "Fui dos años novia y amante, me enteré después que vivía con la mujer", reveló con total franqueza.
Entonces, una vez que la verdad salió a la luz, Porcel abandonó su casa y comenzaron a convivir.
El lugar elegido para establecerse fue un departamento en la calle Paraguay al 880. Ese edificio no era uno más, sino un punto neurálgico del espectáculo porteño, ya que allí estaba el reconocido mánager Pepe Parada. "Yo vivía con Porcel arriba, en el noveno, y abajo estaban las oficinas", cerró Carmen.
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