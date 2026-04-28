Otro fuerte reclamo de los jueces jubilados

Llegó el frío... ¿y las vacunas?: alertan falta de antigripales en La Plata
Llegó el frío... ¿y las vacunas?: alertan falta de antigripales en La Plata
VIDEO. Paro docente: colegios sin clases y adhesión dispar en facultades
Avanza el proyecto para una planta de gas en Puerto La Plata
Piden indagar al titular de ARCA por presunto lavado y evasión
“Pyme tumbera”: denuncian comercio ilegal y “sectores vip” en la Unidad 9
Secuelas de los graves incidentes registrados en escuelas secundarias
“Lo peor ya pasó”: según Milei, el ajuste “lo pagó la casta”
VIDEO. Interna al rojo vivo en el PJ: nuevo cruce por el reparto de alimentos
Millonaria multa contra el financista cercano a Claudio “Chiqui” Tapia
En el Gobierno admiten que la reforma laboral llegará a la Corte
Se despachó en el Concejo la rendición de cuentas municipal 2025
La recolección de la basura “verde” abrió un fuerte cruce en la Ciudad
Ya advierten por los riesgos de intoxicación con monóxido de carbono
Conferencia de Martín Migoya en la facultad de Ciencias Económicas
Eligen autoridades en la Federación de Educadores Bonaerenses
Investigan a un profesor de boxeo por una serie de presuntos abusos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Foro de Jueces y Funcionarios Judiciales lanzó otra dura advertencia contra la Suprema Corte de Justicia Bonaerense (SCBA), acusándola de utilizar a los jubilados como la “variable de ajuste” de las cuentas provinciales.
El detonante es la reciente Acordada 4225, una normativa que profundiza un sistema de adicionales salariales que, según los denunciantes, tiene un objetivo oculto: aumentar los ingresos de los magistrados en actividad “sin trasladar un solo peso” al sector pasivo.
La Acordada 4225, dictada el pasado 23 de abril, establece un esquema de “subcategorías” (denominadas con letras de la E a la A-1) que otorga beneficios económicos según la antigüedad.
Los agentes con 5 años de servicio ingresan a la Letra E. Quienes superan los 30 años de trayectoria acceden a la Letra A-1.
Sin embargo, la polémica radica en que la Corte condiciona el cobro de estos adicionales a la realización de un “ciclo académico y régimen de capacitación”. Para el Foro de Jubilados, este requisito es una “trampa legal”. Al ser una contraprestación que solo pueden cumplir quienes están en funciones,”los jubilados quedan automáticamente excluidos, rompiendo el principio de movilidad jubilatoria (Ley 7.918) que exige que el haber pasivo acompañe siempre al sueldo del activo”.
En sus considerandos, la Suprema Corte justifica la medida en la necesidad de reconocer la trayectoria y equilibrar la estructura salarial bonaerense, hoy fuertemente rezagada frente a la Ciudad de Buenos Aires y el Fuero Federal. Desde el Foro de Jubilados coinciden en que los sueldos están bajos, y disparan: “La única razón por la cual se instituyó el sistema de formación fue para no trasladar a los jubilados los sobresueldos allí reconocidos, incorporando una condición de imposible cumplimiento para el sector pasivo”.
LE PUEDE INTERESAR
Se despachó en el Concejo la rendición de cuentas municipal 2025
LE PUEDE INTERESAR
Impulsan señalizar sitios culturales e históricos
El comunicado de los magistrados jubilados califica la medida como “manifiestamente ilegal”, “inconstitucional” e “inconvencional”, alegando que viola el derecho de propiedad y tratados internacionales de protección a las personas mayores.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí