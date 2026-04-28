Piden indagar al titular de ARCA por presunto lavado y evasión

Mientras el Gobierno insiste en que la causa contra el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP), Andrés Vázquez, ya estaba cerrada, la Justicia avanza con pedidos de indagatoria y nuevas medidas de prueba por presunto enriquecimiento ilícito, lavado y evasión.

La causa que investiga al hombre que Javier Milei puso primero al frente de la Dirección General Impositiva y luego al mando de la ARCA dio un vuelco en las últimas 48 horas: la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) pidió su indagatoria, detalló un entramado de sociedades offshore y operaciones inmobiliarias que los fiscales califican de sospechosas, y el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi aceptó una batería de nuevas medidas de prueba para profundizar la pesquisa.

Argumento oficial vs. realidad

La decisión judicial contrasta con la postura del Gobierno, que argumentó que Vázquez ya había sido sobreseído en esta causa y que se trataba de una “cosa juzgada”. Incluso el propio asesor presidencial, Santiago Caputo, salió a cuestionar en sus redes la información periodística que anticipó los hechos.

Caputo habló de “hecho juzgado”. Al parecer, refiriéndose a un sobreseimiento anterior, dictado por el juez Ariel Lijo en 2022. Una decisión que no se fundó en que se hubiese comprobado que Vázquez no poseía cuentas bancarias no declaradas, sino en la renuencia de las autoridades de Curazao, Países Bajos y Luxemburgo a responder los exhortos argentinos. Además, en aquella investigación no había ninguna referencia a sus propiedades en Estados Unidos.

La causa actual, según versiones periodísticas y judiciales, versa sobre hechos distintos y pruebas distintas.

Lo que se investiga

El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, concluyó en un dictamen de 54 páginas que Vázquez no declaró ante la Oficina Anticorrupción ni ante ARCA tres inmuebles en Miami valuados en más de dos millones de dólares.

Pero la investigación va más allá. La tesis central de los fiscales es que durante quince años Vázquez montó un sistema deliberado para ocultar que era el dueño real de un patrimonio que sería incompatible con sus ingresos declarados.

Para eso habría desplegado dos capas superpuestas de sociedades. En Argentina, manejó sus bienes a través de Consultora San Andrés, una firma sin empleados, que opera desde un inmueble del propio Vázquez y que le prestó dinero para comprar departamentos.

En el exterior, utilizó dos sociedades panameñas controladas a su vez por otra sociedad de las Islas Vírgenes Británicas, con sus hijas como autoridades formales, aunque era él quien pagaba los impuestos.

Dos de las tres propiedades en Miami las habría adquirido en enero de 2013 por 710.000 y 400.000 dólares; por la otra, comprada en julio de 2015, habría desembolsado 980.000 dólares.

En ninguna de sus declaraciones juradas, ni ante la AFIP ni ante la Oficina Anticorrupción, Vázquez mencionó estas sociedades ni estos bienes.

La contradicción que los investigadores consideran más reveladora es de índole contable. En sus declaraciones ante ARCA, Vázquez reconoció haber percibido ingresos provenientes de Estados Unidos por montos equivalentes a decenas de millones de pesos en 2023 y 2024. Es decir: declaró los flujos que llegaban desde el exterior, pero no los activos que los generaban. Para la Procuraduría, eso descarta el error involuntario y apunta a una ocultación deliberada.

Vázquez declaró contar con unos 40.000 dólares en activos líquidos al cierre de 2012 y 44.000 al cierre de 2013, pero en enero de ese mismo año compró inmuebles por 1,1 millón de dólares, y en julio de 2015 adquirió otro por 980.000 dólares más.

La brecha entre los recursos declarados y las inversiones realizadas es uno de los pilares de la hipótesis por presunto enriquecimiento ilícito.

A eso se suma una operación en Buenos Aires que los fiscales califican de llamativa. En diciembre de 2018, Vázquez compró un triplex de 318 metros cuadrados en el edificio Los Molinos Building del emporio Faena, en Puerto Madero, a un valor escriturado equivalente a solo 225.906 dólares, menos de 710 dólares el metro cuadrado. La sospecha es que se trataría de una operación subvaluada: el valor real del triplex ronda los 2,1 millones de dólares.

Los investigadores también detectaron que el mismo grupo desarrollador que construyó la vivienda de Puerto Madero fue el que vendió a Vázquez el departamento en Miami donde hoy viven sus hijas, lo que reforzaría la existencia de un esquema integrado.

Frente a este cuadro de situación, Martínez de Giorgi dio luz verde a la ampliación de la pesquisa. Las medidas de prueba abarcan una docena de requisitorias a organismos públicos y entidades privadas en Argentina, más el libramiento de exhortos a otros países, con foco en la Consultora San Andrés como posible sociedad pantalla, la subvaluación del triplex en el Faena y el circuito de fondos entre Argentina, Miami y Emiratos Árabes.

Lo que el juez no hizo, por ahora, es fijar fecha para la indagatoria requerida por el fiscal. Pero la causa ya demostró que el argumento del “caso cerrado” esgrimido por el Gobierno resulta insostenible. La investigación sigue abierta, se amplía y cuenta con respaldo del tribunal para avanzar sobre un patrimonio cuyo origen no cierra.