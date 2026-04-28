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La Ciudad |Mañanas frías y tardes frescas

Abril terminará con temperaturas de invierno

Hasta el jueves las mínimas serán de un dígito y el viernes tendrá un clima más acorde al otoño. El fin de semana será helado

Abril terminará con temperaturas de invierno

se vivió ayer una mañana de “invierno” con 4º grados de mínima/ el dia

28 de Abril de 2026 | 02:19
Edición impresa

Mañanas frías y tardes frescas serán el denominador común para los últimos días de abril. La última semana del mes comenzó con una mínima de 4 grados que congeló a quienes tuvieron que salir a trabajar o estudiar a primera hora. Con el paso de las horas, la temperatura subió hasta los 18 grados y al caer la tarde volvió a bajar la marca. Así serán los próximos días en la Ciudad.

Para hoy anticipan cielo parcialmente cubierto, vientos regulares a intensos del noroeste y una temperatura entre 6 y 19 grados. Para el miércoles, en tanto, se prevé cielo mayormente nublado, vientos intensos del oeste con ráfagas y una temperatura entre 11 y 21 grados.

Mientras que para el jueves anuncian cielo algo cubierto, vientos regulares del norte y una temperatura entre 7 y 21 grados.

¿FIN DE SEMANA “HELADO”?

Tras un viernes con marcas más acordes al otoño, para el fin de semana volverán a caer las temperaturas y ya se anticipa un domingo con marcas muy bajas en la ciudad.

De acuerdo con las previsiones de los especialistas, precisamente la última de las jornadas de descanso será la más fría y la mínima caerá hasta unos 4°C en La Plata y la región.

Hasta ahora la llegada del frío se estaba haciendo desear, pero según los registros oficiales, las bajas temperaturas comenzarán a sentirse fuerte en las próximas horas.

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No se descarta que algunas de las mañanas de esta semana llegue con heladas, según los reportes oficiales.

Ante esta situación ya se observa en la calle una postal diferente, con abrigos más importantes, que superan las camperas livianas o sueters que se vieron días atrás cuando las marcas comenzaron a bajar.

El domingo pasado se hizo sentir el descenso abrupto de las marcas, acompañado por fuertes vientos con ráfagas que superaron los 60 kilómetros por hora.

Si bien el lunes la temperatura fue baja, pasado el mediodía las marcas subieron hasta los dos dígitos y el frío se hizo más soportable.

Quienes tuvieron que salir temprano en la jornada de ayer lo hicieron con camperas de mayor porte, bufandas y algunos sumaron hasta gorros y guantes.

Para los próximos días y hasta finalizar el mes, que será el jueves, los días serán similares.

El frío se tomará un respiro el viernes, con mínimas cercanas a los 10 grados y la máxima podría alcanzar los 22 ó 23 grados.

El otoño, de este modo, tiene temperaturas mínimas similares a las del invierno y aunque no se esperan fenómenos extremos, se recomienda tomar precauciones para evitar enfermedades ante los cambios bruscos de temperaturas entre los hogares y lugares de trabajo y la calle.

 

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