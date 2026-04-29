Fuerte multa a un padre por una amenaza escolar del hijo

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El Gobierno de Santa Fe comenzó a trasladar a las familias de los responsables el costo de los operativos policiales que se despliegan ante cada amenaza escolar. La primera intimación formal ya fue entregada: un padre deberá pagar 6.024.944 pesos en un plazo impostergable de cinco días hábiles.
La sanción se viralizó en las últimas horas a través de un video de menos de un minuto en el que se escucha a una oficial de Justicia notificarle al padre la sanción y el monto que deberá pagar, y éste, sorprendido, repite la frase: “Cara la jodita”.
La medida se enmarca en una estrategia oficial para contener un fenómeno que creció de manera sostenida en las últimas semanas. La provincia registró más de 400 denuncias en todo su territorio, con al menos 73 personas identificadas como responsables. La gran mayoría, cerca del 95%, son adolescentes.
Según explicaron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, cada intervención policial tiene un costo que ronda entre los 5 y 6 millones de pesos, aunque puede superar los 11 millones según el despliegue. Las autoridades remarcaron que estos operativos implican desviar efectivos y patrulleros destinados a la prevención del delito.
El aluvión de amenazas se disparó tras el tiroteo ocurrido en marzo en una escuela de San Cristóbal, que dejó un adolescente muerto y varios heridos. Frente a ese escenario, la provincia apostó a endurecer las consecuencias para desalentar nuevas intimidaciones.
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En paralelo con el cobro de los operativos, el Ministerio Público de la Acusación avanza en la investigación penal para determinar responsabilidades individuales según la edad y el grado de participación. Se realizaron además allanamientos y requisas en distintos puntos de la provincia.
Según datos oficiales, tras los anuncios de sanciones comenzó a registrarse una baja en la cantidad de casos diarios, resultado que las autoridades atribuyen a la combinación de multas económicas y causas penales en curso. El abordaje incluye también acciones coordinadas con áreas educativas y sociales.
El mensaje del Ejecutivo provincial fue contundente: “Vamos a recuperar peso por peso”.
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