Otro dolor de cabeza para Scaloni: Nico González se lesionó y llegaría casi sin rodaje al Mundial 2026

Las alarmas en la Selección Argentina y el Atlético de Madrid se encendieron cuando se dio a conocer que el atacante Nicolás González sufrió una lesión muscular y estará entre tres y cuatro semanas fuera.

El delantero se lesionó en el entrenamiento previo al duelo ante Arsenal por la Champions League. La dolencia, cuya zona no fue precisada, lo dejará al margen de la semifinal y de varios partidos de LaLiga.

González no estará ante Valencia, Celta, Osasuna y Girona, y recién podría reaparecer frente a Villarreal o en una eventual final europea. La situación también preocupa a Lionel Scaloni, a poco del Mundial 2026.

El atacante, cedido desde Juventus, atraviesa un escenario incierto también en lo contractual. Su recuperación será clave para definir su cierre de temporada y su lugar en la Selección.

Tras la lesión, el Atlético decidió no comprarlo

El futbolista, que pertenece a la Juventus y actualmente se encuentra cedido en el club madrileño, retornaría a la ciudad de Turín tras la Copa del Mundo. Según se supo en las últimas horas, el atacante no será adquirido por el Atlético y regresaría al club dueño de su pase.

En base a la información anunciada por Fabrizio Romano, "Atlético de Madrid no activará la cláusula de obligación de compra por Nico González de la Juventus". En esa línea, explicó: "Nico estará fuera al menos 3 semanas por una lesión y así los partidos mínimos para la obligación no se activarán. Entiende que el Atleti sigue en conversaciones con la Juve para reducir el precio y aún mantener a Nico".