Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Otro dolor de cabeza para Scaloni: Nico González se lesionó y llegaría casi sin rodaje al Mundial 2026

Otro dolor de cabeza para Scaloni: Nico González se lesionó y llegaría casi sin rodaje al Mundial 2026
28 de Abril de 2026 | 16:37

Escuchar esta nota

Las alarmas en la Selección Argentina y el Atlético de Madrid se encendieron cuando se dio a conocer que el atacante Nicolás González sufrió una lesión muscular y estará entre tres y cuatro semanas fuera.

El delantero se lesionó en el entrenamiento previo al duelo ante Arsenal por la Champions League. La dolencia, cuya zona no fue precisada, lo dejará al margen de la semifinal y de varios partidos de LaLiga.

González no estará ante Valencia, Celta, Osasuna y Girona, y recién podría reaparecer frente a Villarreal o en una eventual final europea. La situación también preocupa a Lionel Scaloni, a poco del Mundial 2026.

El atacante, cedido desde Juventus, atraviesa un escenario incierto también en lo contractual. Su recuperación será clave para definir su cierre de temporada y su lugar en la Selección.

Tras la lesión, el Atlético decidió no comprarlo

El futbolista, que pertenece a la Juventus y actualmente se encuentra cedido en el club madrileño, retornaría a la ciudad de Turín tras la Copa del Mundo. Según se supo en las últimas horas, el atacante no será adquirido por el Atlético y regresaría al club dueño de su pase.

En base a la información anunciada por Fabrizio Romano, "Atlético de Madrid no activará la cláusula de obligación de compra por Nico González de la Juventus".  En esa línea, explicó: "Nico estará fuera al menos 3 semanas por una lesión y así los partidos mínimos para la obligación no se activarán. Entiende que el Atleti sigue en conversaciones con la Juve para reducir el precio y aún mantener a Nico".

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. ¿Y si el road show hubiese sido en La Plata?

LE PUEDE INTERESAR

Confirmada la lista de Las Panteras para este 2026: cuatro de las Lobas y casi la mitad con paso por La Plata
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Sin atractivos, sin convicción y sin goles, Estudiantes no jugó bien y sólo empató ante Talleres de Córdoba 0 a 0

Naturalizar la tragedia: otra muerte en moto enluta a la Región

En La Plata denuncian que vivieron una "noche infernal" por el humo tóxico: "Ojos irritados, dolor de garganta y congestión"

VIDEO. El “cafecito” copa Barrio Norte en La Plata: al paso, con pastelería y pocas mesas

Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, gratis para los que buscan trabajo

VIDEO. Mano a mano íntimo con Mavinga, la platense de GH: su vida en La Plata, el repechaje y el sueño de volver a la casa

Uno por uno: los bienes que le ejecutarían a Cristina Kirchner y sus hijos
+ Leidas

Con Estudiantes y Gimnasia clasificados, terminó la fecha 16 del Apertura: estos serían los cruces de Octavos

¡Atentos Estudiantes y Gimnasia! Día, hora y árbitros confirmados para los partidos de la última fecha del Apertura

La recolección de la basura “verde” abrió un fuerte cruce en La Plata

Quién es la nueva funcionaria municipal designada por Alak

Detectaron en Argentina seis casos de un rarísimo grupo sanguíneo

¡Adentro! Gimnasia clasificó a los playoff del Torneo Apertura gracias al resultado de Huracán

Fallo histórico: diecisiete años de cárcel para un conductor que mató a 5 jóvenes

"28 por ciento de chances": ¿qué tiene que pasar para que el Pincha y el Lobo se enfrenten en octavos de final?
Últimas noticias de Deportes

Boca en Brasil ante Cruzeiro, por un nuevo paso en la Copa Libertadores: formaciones, hora y TV

En un partidazo, PSG le ganó 5 a 4 al Bayern Munich en la ida de las semifinales de la Champions League

El platense Etcheverry fue eliminado en los octavos de final del M1000 de Madrid

VIDEO. ¿Y si el road show hubiese sido en La Plata?
Política y Economía
Matías Morla, a juicio: fue acusado de "presunta defraudación" por la administración de las marcas de Diego Maradona
Micros en emergencia: cómo sigue el recorte de frecuencias y convocaron a una reunión de urgencia
Municipales aceptaron la oferta salarial y mantienen medidas de fuerza
Pergamino incorporará un PET/CT en el COP tras un acuerdo institucional
Ramallo: alertan por una campaña agrícola con bajos rindes y pérdidas
Policiales
La Plata: una mujer sorprendió a un ladrón en su departamento y lo dejó encerrado con llave
Mintió con el robo de su auto en La Plata: cámaras lo delataron y terminó aprehendido
La Plata: salía de robar en una casa y los vecinos lo captaron con bolsos repletos cuando se fugaba
Otro barrio de La Plata que "no duerme" por el miedo a los robos y reclaman una marcha a la comisaría
La Plata: un auto ardió en llamas y quedó totalmente destruido
Espectáculos
¡Bien tripera! A María Becerra le regalaron la camiseta del Lobo con la 10 de Nico Barros Schelotto y así reaccionó
Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand: del cuadro de bronquitis al hermetismo
Charly García volvió a su casa tras permanecer una semana internado por una cirugía
¡Devastado! Brian Sarmiento habló de su crisis económica y la pérdida de vínculo con sus hijas
Por pedido del director: Helena Bonham Carter abandona la cuarta temporada de The White Lotus ¿Quién la reemplaza?
La Ciudad
"Peligro total" en Plaza Moreno: trasladaban a chicos en un colectivo "destartalado" sin habilitación
Micros en emergencia: cómo sigue el recorte de frecuencias y convocaron a una reunión de urgencia
VIDEO. Imprudencia al volante en La Plata: usó el boulevard de Av.13 para sobrepasar al camión recolector
El Cartonazo quedó vacante y acumula un pozo de $2.000.000: cuándo sale la tarjeta
Tránsito complicado en la Autopista La Plata por un accidente y una protesta

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla