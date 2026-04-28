El platense Tomás Etcheverry fue eliminado en los octavos de final del M1000 de Madrid

Otro barrio de La Plata que "no duerme" por el miedo a los robos y reclaman una marcha a la comisaría
Otro barrio de La Plata que "no duerme" por el miedo a los robos y reclaman una marcha a la comisaría
Alerta por una amenaza de tiroteo en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP
Micros en emergencia: cómo sigue el recorte de frecuencias y convocaron a una reunión de urgencia
Primeras restricciones de gas por el frío: qué pasará con el GNC en La Plata y la Región
"Peligro total" en Plaza Moreno: trasladaban a chicos en un colectivo "destartalado" sin habilitación
VIDEO. Imprudencia al volante en La Plata: usó el boulevard de Av.13 para sobrepasar al camión recolector
La Suprema Corte presentó un proyecto para la autarquía económica y reclamó cubrir sus vacantes
La Plata: una mujer sorprendió a un ladrón en su departamento y lo dejó encerrado con llave
Mintió con el robo de su auto en La Plata: cámaras lo delataron y terminó aprehendido
VIDEO. Crisis: tras dos décadas, cierra una histórica casa de música de La Plata
¡Bien tripera! A María Becerra le regalaron la camiseta del Lobo con la 10 de Nico Barros Schelotto y así reaccionó
La Plata: un auto ardió en llamas y quedó totalmente destruido
El Cartonazo quedó vacante y acumula un pozo de $2.000.000: cuándo sale la tarjeta
Matías Morla, a juicio: fue acusado de "presunta defraudación" por la administración de las marcas de Diego Maradona
La Plata: salía de robar en una casa y los vecinos lo captaron con bolsos repletos cuando se fugaba
Tránsito complicado en la Autopista La Plata por un accidente y una protesta
Boca en Brasil ante Cruzeiro, por un nuevo paso en la Copa Libertadores: formaciones, hora y TV
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand: del cuadro de bronquitis al hermetismo
Charly García volvió a su casa tras permanecer una semana internado por una cirugía
Caputo reveló ante empresarios que bajó la inflación en abril
Y un día Salvi Goñi conoció a Scaloni: "Te amo mucho, voy a llorar"
Un 32% más que en 2025: cada vez más locales céntricos cerrados o en alquiler en La Plata
Se supo: ¿cuándo levantan el corte del Belgrano por las obras del shopping?
Amenazas en escuelas: intiman a una familia a pagar $6 millones por "costo de operativos"
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
¡Devastado! Brian Sarmiento habló de su crisis económica y la pérdida de vínculo con sus hijas
VIDEO.- Yamila Osman, la platense que la rompió y se emocionó hasta las lágrimas en el programa de Guido Kaczka
La recolección de la basura “verde” abrió un fuerte cruce en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En su intento por avanzar a los cuartos de final, Tomy cayó ante el francés Arthur Fils por 6-3 y 6-4
El tenista platense Tomás Etcheverry (25°) no pudo ante el francés Arthur Fils (21°) y se despidió en los octavos de final del Masters de Madrid. Fils se impuso por 6-3 y 6-4, en un encuentro que se extendió durante una hora y media, para así meterse entre los ocho mejores del cuarto Masters 1000 de la temporada.
La clave del encuentro pasó por la eficacia para aprovechar las oportunidades de quiebre, ya que Fils capitalizó dos de las cinco que tuvo, mientras que el argentino tuvo la misma cantidad y no pudo hacer buen uso de ninguna de ellas.
Pese a la derrota, Etcheverry redondeó una muy buena participación en el torneo que se lleva a cabo en la capital española y tiene muy buenas chances de terminar la semana superando el mejor ranking de su carrera, que fue el vigésimo séptimo.
Fils, por su parte, continúa de racha tras el título obtenido en el ATP 500 de Barcelona y ya se aseguró el regreso al top 20 luego de un 2025 en el que tuvo muy poca actividad por una grave lesión que sufrió en la espalda.
Su rival en los cuartos de final será el checo Jiri Lehecka (11°), quien tuvo una gran actuación para ganarle 6-3 y 6-3 al italiano Lorenzo Musetti (6°).
En otro de los partidos que se llevaron a cabo este martes, el italiano y número 1 del mundo, Jannik Sinner, derrotó 6-2 y 7-5 al británico Cameron Norrie (19°) para meterse en los cuartos de final.
LE PUEDE INTERESAR
Otro dolor de cabeza para Scaloni: Nico González se lesionó y llegaría casi sin rodaje al Mundial 2026
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. ¿Y si el road show hubiese sido en La Plata?
La actividad para los argentinos en el Masters de Madrid continuará con el partido entre Francisco Cerúndolo (16°) y el belga Alexander Blockx, que está programado para no antes de las 14.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí