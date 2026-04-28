¡Devastado! Brian Sarmiento habló de su crisis económica y la pérdida de vínculo con sus hijas

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Tras ser eliminado de la casa mas famosa rompió el silencio
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El ex futbolista de Estudiantes, Brian Sarmiento, fue el último eliminado de Gran Hermano: Generación dorada luego de enfrentarse en un mano a mano electrizante contra Yipio. Durante su salida, el ex participante visitó “La Cumbre”, el programa de streaming que conduce Santiago del Moro post-gala de Gran Hermano, donde habló sobre la situación judicial que atraviesa con la madre de una de sus hijas.
Sarmiento aseguró que el problema principal residía en que no podía mantener el acuerdo económico que las madres de sus hijas le exigían porque ya no ganaba el dinero suficiente. Desde entonces, fueron las madres quienes le prohibieron el contacto con sus hijas. "La verdad es que con el tema de mis nenas es un tema que yo no pude mantener los convenios de cuando era futbolista y no lo supieron entender. Entonces era imposible yo pagar una cuota del mismo nivel de cuando jugaba al fútbol", explicó.
Mientras que dentro de la casa se mostraba como una figura fuerte, en el afuera el exfutbolista enfrentaba una batalla legal con la madre de una de sus hijas porque hace meses que no cumplía con la cuota alimentaria. Ese escándalo tuvo su fin luego de que le embargaran el sueldo por su participación dentro del reality.
"Yo entro al programa porque yo me di vuelta. De todos los años que había jugado al fútbol, no me había quedado nada. Nada de nada. Yo no manejaba las cuentas, yo no era empresario, yo me dedicaba solamente a jugar al fútbol. Y todo lo que yo hice desde que empecé a jugar al fútbol y desde que tuve mis hijas, fue todo para ellas. Todo, todo lo que yo tenía para pagar cosas, para que ellas tengan una buena vida... y después, cuando no pude pagar más eso, empezaron los problemas y empezó el alejamiento con las nenas, el no tener videollamadas", continuó.
Cuando fue consultado sobre si mantuvo contacto con ellas previo a ingresar a la casa, explicó: "No, no las estoy viendo. No me dejan verlas y no puedo verlas”.
En la misma línea, mencionó que su falta de vínculo se debe a problemas económicos que le impedían viajar constantemente: “Yo tuve un bajón económico muy importante. No puedo andar pagando cuatro pasajes en primera clase como lo hacía antes. No puedo andar yéndome para Europa... Yo no tenía para pagarme un vuelo de avión. Y todo lo que hacía era para poder cumplir con la cuota; si no, yo no podía salir del país”.
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"Imaginate que estaba todo el tiempo corriendo atrás y yo lo que les decía: ‘mientras mejor me vaya a mí, mejor van a estar ustedes porque yo voy a poder cumplir’", cerró.
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