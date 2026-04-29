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“Es muy difícil estar acá declarando de vuelta”, sostuvo Verónica Ojeda
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En una nueva audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, el foco estuvo puesto en la declaración de su ex pareja Verónica Ojeda, quien aportó detalles sensibles sobre el estado de salud del exfutbolista y pidió incorporar un audio considerado clave para la investigación. También reconoció que “es muy difícil estar acá declarando de vuelta”.
Ojeda relató que mantuvo una relación con Maradona entre 2005 y 2014 y que, años más tarde, retomó el contacto por cuestiones vinculadas a la salud de su hijo en común. En ese marco, recordó haberlo visto en Bella Vista con signos preocupantes: “Tenía las manos secas y los ojos amarillos”, describió. Además, cuestionó el entorno del exjugador y aseguró que el día de su cumpleaños número 60 lo encontró “dormido”, en una situación que generó inquietud.
También se refirió al homenaje realizado en el estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata, donde, según su testimonio, Maradona no se encontraba en condiciones: “Entró solo, estuvo unos 10 minutos, saludó a la gente y se fue. Él mismo reconoció que no estaba bien”, afirmó.
En ese contexto, propuso incorporar un audio de una reunión en la Clínica Olivos, cuya validez fue aceptada por el tribunal para su análisis, ante sospechas de que un registro previo podría haber sido editado.
El juez Alberto Gaig, titular del TOC N° 7, avaló la incorporación del material al considerar que puede resultar determinante para esclarecer los hechos: “No es prueba nueva, pero sí necesaria para evaluar la integridad de lo ya presentado”, sostuvo.
La audiencia se vio interrumpida por problemas técnicos y pasó a un cuarto intermedio hasta el 30 de abril.
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En la misma jornada también declaró Rita Maradona, hermana del Diez, quien sostuvo que “las hijas de Diego se hicieron cargo de su salud porque ya eran mayores”. Indicó que conocía a Leopoldo Luque y Agustina Cosachov como parte del equipo médico, aunque dijo no tener precisiones sobre la atención cotidiana que recibía su hermano.
Rita recordó que la última vez que vio a Maradona fue el 11 de noviembre de 2020, tras su externación de la Clínica Olivos luego de una cirugía por un hematoma subdural: “Estaba bien, convaleciente pero bien”, aseguró. Sobre el día de su fallecimiento, afirmó que se enteró por los medios y que pudo ver el cuerpo recién por la tarde.
Por su parte, el comisario Gerardo Vergara, jefe de la Policía Científica de la Zona Norte, brindó detalles del procedimiento realizado en la vivienda del country San Andrés, en Tigre. Señaló que el lugar era de dos plantas, que la habitación donde se encontraba Maradona era “común” y que había un inodoro portátil, a unos ocho metros del baño.
La causa continúa avanzando con nuevas pruebas y testimonios que buscan determinar las responsabilidades en torno a la muerte del ídolo, en medio de un proceso judicial que mantiene en vilo a la opinión pública.
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