Donald Trump anunció una tregua por dos semanas con Irán y acordaron abrir el estrecho de Ormuz: "Alto al fuego bilateral"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció esta noche que “suspendió los bombardeos” a Irán por “dos semanas”. A través de un comunicado, el mandatario detalló la suspensión de los ataques y aguardan que Teherán cumpla con la apertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo.

Trump, que más temprano advirtió que "“una civilización entera morirá esta noche”, decidió detener temporalmente los bombardeos y operaciones militares contra Irán tras las conversaciones con el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, y el jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir.

Al filo del ultimátum que concluía a las 21 horas de nuestro país, Trump aceptó la propuesta y escribió en sus redes: "Basándome en conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir, de Pakistán, y en las que me pidieron que detuviera la fuerza destructiva que se envía esta noche a Irán, y sujeto a que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del Estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas".

"¡Esto será un alto el fuego de doble cara! La razón de hacerlo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y estamos muy avanzados en un acuerdo definitivo sobre la PAZ a largo plazo con Irán y la PAZ en Oriente Medio”, agregó.

En esa línea, detalló: "Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que es una base viable para negociar. Casi todos los puntos de disputa pasada han sido acordados entre Estados Unidos e Irán, pero un periodo de dos semanas permitirá que el Acuerdo se finalice y consume. En nombre de los Estados Unidos de América, como Presidente y también en representación de los países de Oriente Medio, es un honor tener este problema a largo plazo cerca de la resolución".

La propuesta de Pakistán

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, pidió a las partes en conflicto en Medio Oriente que respeten un cese del fuego de dos semanas para “permitir que la diplomacia logre el fin concluyente de la guerra”, en una publicación en X.

También pidió al presidente Donald Trump que extienda su plazo sobre Irán por dos semanas y que Irán reabra el estrecho de Ormuz durante ese periodo.