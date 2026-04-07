Circulaba con licencia trucha: una mujer chocó e hirió a un motociclista en La Plata

Una mujer fue aprehendida este martes en La Plata luego de protagonizar un accidente de tránsito en el que un motociclista resultó herido y de constatarse que circulaba con una licencia de conducir apócrifa. El hecho ocurrió en la intersección de 211 y 516, de Abasto.

Personal del Subcomando Oeste acudió al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre una colisión vehicular. Por motivos que aún son materia de investigación, una camioneta Chery Tigo conducida por una mujer de 53 años, impactó contra una motocicleta Motomel B110 manejada por un hombre de 45 años, quien sufrió lesiones como consecuencia del choque.

Minutos después arribó al lugar una ambulancia del SAME, a cargo del doctor Keni, que trasladó al motociclista herido al Hospital Dr. Alejandro Korn de Melchor Romero para su atención médica.

Durante el procedimiento, los efectivos solicitaron la documentación correspondiente a la conductora de la camioneta y detectaron que la licencia exhibida no se encontraba registrada en el sistema oficial, estableciéndose que se trataba de un documento falso.

Ante esta situación, la mujer fue aprehendida por infracción al artículo 296 del Código Penal, que sanciona el uso de documentación apócrifa. Además, se secuestró la licencia falsa y ambos vehículos fueron incautados para la realización de pericias.

La causa fue caratulada como “lesiones culposas e infracción al artículo 296 del Código Penal” e intervienen la UFI N°10 y la UFI N°16 del Departamento Judicial La Plata, que avalaron el procedimiento policial y dispusieron que la detenida sea trasladada a primera audiencia judicial.