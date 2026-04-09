Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Un ex futbolista develó los asquerosos gestos de un ex Estudiantes en los vestuarios: "No puede ser"

Facundo Parra relató una anécdota inédita sobre el comportamiento del exjugador durante su etapa en All Boys 

Un ex futbolista develó los asquerosos gestos de un ex Estudiantes en los vestuarios: "No puede ser"
9 de Abril de 2026 | 19:10

Escuchar esta nota

El ambiente del fútbol suele guardar secretos que, con el paso del tiempo, salen a la luz. En esta ocasión, el exdelantero de Independiente y Chacarita, Facundo Parra, dio a conocer una intimidad que generó revuelo. El protagonista de la historia es Brian Sarmiento, el mediático exfutbolista surgido en la cantera de Estudiantes, con paso por varios clubes del país y del exterior. 

Durante una entrevista en el programa Cuerpo Técnico por Fox Sports, Parra recordó la etapa en la que ambos compartieron plantel en All Boys a principios del año 2020. Al ser consultado sobre las situaciones más extrañas que presenció dentro de un camarín, el exatacante apuntó directo contra las actitudes de Sarmiento.

"Un delincuente, boludo. Entraba y se cambiaba lejos del baño del vestuario. No me acuerdo dónde, pero pasaba en bolas con un pucho en la boca. Se sentaba y garc... con la puerta abierta".

La sorpresa de Parra y del resto de sus compañeros era absoluta ante la falta de pudor del jugador santafesino. La exposición de este tipo de conductas resultaba un problema para la armonía y el ejemplo dentro del grupo.

La incomodidad no tardó en manifestarse. El propio Parra relató cuál era su respuesta inmediata ante la escena que se repetía a diario en el club de Floresta. "Yo miraba todo eso y decía 'No puede ser, esto no es real'. Es el peor ejemplo que puede haber. O sea, Brian, por favor le decía. Hay chicos acá".

Fiel a su estilo provocador, el mediocampista (quien en la actualidad participa del reality show Gran Hermano) ensayó una justificación durante el intercambio mediático. Sarmiento argumentaba: "Que aprendan. ¿Sabés lo que pasaba? Que después yo iba al entrenamiento y era el primero entrenando. Después iba al partido y era el primero que quería ganar".

Incluso, ante las críticas de los periodistas presentes en el programa por considerar que su actitud era "casetear" y que no todo se soluciona con el rendimiento deportivo, el ex Banfield retrucó con ironía que le hubiera gustado tenerlos en el vestuario para "corregirlos".

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Lobo ante Camioneros con el único objetivo de ganar: formaciones confirmadas, hora y TV

Trágico incendio en La Plata: murió el jubilado tras quedar atrapado entre las llamas

El domingo, un cupón de descuento para llevarse la revista y la pelota

El conflicto por los micros y la plaza Malvinas dominaron el debate en el Concejo Deliberante de La Plata

Estatales anunciaron un paro nacional para el 21 de abril: que pasará en Provincia y La Plata

Conmoción: encontraron muerta a Maitena

Micros | La reunión entre el Gobierno y las cámaras transportistas, sin avances: prometen "normalizar" gradualmente

Estudiantes, de mayor a menor, se trajo un empate de Colombia
+ Leidas

El Lobo ante Camioneros con el único objetivo de ganar: formaciones confirmadas, hora y TV

Más tensión entre la Provincia y un juez por el millonario embargo

Terminó la elección de autoridades en las facultades de la UNLP: uno por uno, todos los decanos

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes ante DIM

La dirigencia de Gimnasia avanza por el nuevo DT: los caídos y los que siguen en carrera

Tras 20 años, dos listas pugnan en la elección del club Regatas

De la escuela de Bielsa y Heinze: Julio Vaccari, el candidato que asoma en Gimnasia conoce bien La Plata

Conflicto en el hospital Italiano por el pago incompleto de salarios
Últimas noticias de Deportes

El Lobo ante Camioneros con el único objetivo de ganar: formaciones confirmadas, hora y TV

"Vengo a demostrar que no te fallé": los hinchas de Gimnasia, presentes en Banfield

“Esto recién empieza”: Piovi tras el empate en el debut de la Libertadores

Gimnasia avanza por Leandro Cufré: una reunión clave y su experiencia como entrenador
Espectáculos
Anna Chiara Del Boca contra su padre Ricardo Biasotti: “Sé perfectamente lo que viví"
VIDEO. "Pidió que la filmaran hasta el final": el tráiler y los detalles de "Perfecta", el documental de Silvina Luna
“Me enojé y lo agarré”: Gonzalo Heredia, entre gritos y tensión, explotó contra un fan en el teatro
Gran Hermano: qué participante de “La casa de los famosos” viajará a Argentina
Nacha Guevara contra Diputados por la aprobación de la Ley de Glaciares: “No tienen perdón"
Policiales
Trágico incendio en La Plata: murió el jubilado tras quedar atrapado entre las llamas
Excarcelaron a la auxiliar de jardín de La Plata que robó y estafó a su compañera de trabajo
Conmoción: encontraron muerta a Maitena
VIDEO.- Después del dolor, una caricia al alma para Benito: el perro del jubilado asesinado en La Plata ya tiene nueva familia
Vuelco, un herido y caos en el cruce de Camino Centenario y 466: al filo de la tragedia
La Ciudad
Sostenido por un semáforo: inminente caída de un árbol en Avenida 7 y preocupación de los vecinos
“Es un peligro”: deplorable estado de una calle de San Carlos y el enojo de los frentistas
Enorme pozo en Gonnet y bronca entre los automovilistas
Ex combatientes de La Plata rechazan la "Marcha de Antorchas" a la Plaza Islas Malvinas impulsada por Presti
Un cráter en el asfalto y una calle “intransitable” en Tolosa
Política y Economía
Estatales anunciaron un paro nacional para el 21 de abril: que pasará en Provincia y La Plata
Milei: “Los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos”
Escasean fondos y los intendentes motorizan marchas y reclamos por la situación financiera en municipios bonaerenses
La industria se desplomó 12% en los primeros dos meses del año: cuáles fueron los sectores más afectados
El juez pidió levantar el secreto bancario de Adorni y citó a declarar a otros cinco testigos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla