Un ex futbolista develó los asquerosos gestos de un ex Estudiantes en los vestuarios: "No puede ser"

El ambiente del fútbol suele guardar secretos que, con el paso del tiempo, salen a la luz. En esta ocasión, el exdelantero de Independiente y Chacarita, Facundo Parra, dio a conocer una intimidad que generó revuelo. El protagonista de la historia es Brian Sarmiento, el mediático exfutbolista surgido en la cantera de Estudiantes, con paso por varios clubes del país y del exterior.

Durante una entrevista en el programa Cuerpo Técnico por Fox Sports, Parra recordó la etapa en la que ambos compartieron plantel en All Boys a principios del año 2020. Al ser consultado sobre las situaciones más extrañas que presenció dentro de un camarín, el exatacante apuntó directo contra las actitudes de Sarmiento.

"Un delincuente, boludo. Entraba y se cambiaba lejos del baño del vestuario. No me acuerdo dónde, pero pasaba en bolas con un pucho en la boca. Se sentaba y garc... con la puerta abierta".

La sorpresa de Parra y del resto de sus compañeros era absoluta ante la falta de pudor del jugador santafesino. La exposición de este tipo de conductas resultaba un problema para la armonía y el ejemplo dentro del grupo.

La incomodidad no tardó en manifestarse. El propio Parra relató cuál era su respuesta inmediata ante la escena que se repetía a diario en el club de Floresta. "Yo miraba todo eso y decía 'No puede ser, esto no es real'. Es el peor ejemplo que puede haber. O sea, Brian, por favor le decía. Hay chicos acá".

Fiel a su estilo provocador, el mediocampista (quien en la actualidad participa del reality show Gran Hermano) ensayó una justificación durante el intercambio mediático. Sarmiento argumentaba: "Que aprendan. ¿Sabés lo que pasaba? Que después yo iba al entrenamiento y era el primero entrenando. Después iba al partido y era el primero que quería ganar".

Incluso, ante las críticas de los periodistas presentes en el programa por considerar que su actitud era "casetear" y que no todo se soluciona con el rendimiento deportivo, el ex Banfield retrucó con ironía que le hubiera gustado tenerlos en el vestuario para "corregirlos".