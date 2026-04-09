Tapia y Toviggino, más complicados: ¿retenían indebidamente los ingresos por publicidad de los clubes?

La causa judicial que involucra a Asociación del Fútbol Argentino sumó un nuevo capítulo con el pedido de la Fiscalía de agravar el procesamiento contra Claudio Tapia y Pablo Toviggino, en el marco de la investigación por presunta evasión y apropiación indebida de tributos.

El planteo fue realizado por el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial, quien apeló la decisión del juez Diego Amarante. Si bien el magistrado ya había procesado a los dirigentes por la retención indebida de impuestos y aportes por más de 19.000 millones de pesos, la Fiscalía considera que la acusación quedó incompleta.

El punto central del pedido de agravamiento está vinculado a los ingresos por publicidad de los clubes. Según el fiscal, no se incluyó en la imputación la retención indebida de esos fondos provenientes del patrocinio oficial, que representan un porcentaje de los ingresos de las instituciones del fútbol argentino.

En su apelación, Navas Rial sostuvo que hubo un “análisis fragmentado” de la maniobra investigada, ya que se habrían dejado afuera hechos que, según su criterio, forman parte de un mismo esquema. En ese sentido, busca que la causa contemple de manera integral todas las operatorias, incluyendo el manejo de los recursos publicitarios que corresponden a los clubes.

El juez había descartado inicialmente ese aspecto al considerar que la AFA no actuó como agente de retención en esos casos. Sin embargo, la Fiscalía insiste en que esos ingresos deben ser incorporados al expediente, lo que podría impactar tanto en la calificación del delito como en el monto de los embargos ya dispuestos.

En paralelo, las defensas de Tapia, Toviggino y otros dirigentes también apelaron los procesamientos, con el objetivo de que sean revocados. La definición quedó ahora en manos de la Cámara en lo Penal Económico, que deberá resolver si confirma los cargos, los modifica o da lugar a los planteos de las partes.