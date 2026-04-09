El emotivo tráiler y todos los detalles de "Perfecta", el documental de Silvina Luna

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A casi dos años de la muerte de Silvina Luna, se conoció el primer tráiler de “Perfecta: La voz de Silvina Luna”, el documental que reconstruye su historia con material inédito grabado por la propia modelo durante los últimos meses de vida, así como testimonios de su círculo íntimo.
Tal como muestra el adelanto de la entrega para la plataforma Netflix, Ezequiel Luna, el hermano de la protagonista, relató: “Ella se empezó a grabar con su celular, en los momentos que iba al hospital y cuando se hacía diálisis”.
Por su parte, Bárbara Cobelo, amiga de la modelo, explicó que Silvina “tenía un deseo muy grande de hacer un documental acerca de todo este camino que tuvo que transitar porque quería dejar un mensaje y que tomemos lo que a ella le pasó como un ejemplo para que estas cosas no pasen más”.
El clip, además, muestra a Luna en uno de los contenidos que mayor difusión tuvo a través de sus propias redes sociales: “Estoy en mi diálisis. Para los que no saben, es una máquina que funciona como filtro para mi riñón, o sea que me ayuda a vivir”.
En otro tramo de su internación, Silvina contaba: “Me están por hacer una sedación, me van a hacer un PIC en el brazo para poder recibir la medicación intravenosa. Quería saludarlos antes de entrar acá al quirófano y que me deseen mucha suerte”.
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El proyecto, que comenzó a gestarse antes de su fallecimiento en agosto de 2023, tiene una fuerte impronta autobiográfica, con pasajes de gran carga emocional e imágenes nunca vistas que muestran el impacto de las intervenciones estéticas en su salud y el largo proceso que atravesó.
Silvina Luna falleció el 31 de agosto de 2023 a los 43 años, tras permanecer internada durante más de dos meses a la espera de un trasplante renal que no pudo concretarse debido a las complicaciones derivadas de su cuadro.
Su cuadro de salud estuvo marcado por las secuelas de las intervenciones estéticas realizadas años atrás por el médico Aníbal Lotocki, quien le inyectó biopolímeros que derivaron en una insuficiencia renal y otras complicaciones sistémicas.
Con el paso del tiempo, esas consecuencias se agravaron y la obligaron a someterse a tratamientos permanentes, entre ellos diálisis, en un deterioro progresivo que la propia modelo denunció públicamente y que también fue eje de la causa judicial en la que el profesional resultó condenado.
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