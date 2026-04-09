Estatales anunciaron un paro nacional para el 21 de abril: que pasará en Provincia y La Plata
Estatales anunciaron un paro nacional para el 21 de abril: que pasará en Provincia y La Plata
Escasean fondos y los intendentes motorizan marchas y reclamos por la situación financiera en municipios bonaerenses
Milei: “Los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos”
El Lobo ante Camioneros con el único objetivo de ganar: formaciones, hora y TV
VIDEO.- Después del dolor, una caricia al alma para Benito: el perro del jubilado asesinado en La Plata ya tiene nueva familia
Micros | La reunión entre el Gobierno y las cámaras transportistas, sin avances: prometen "normalizar" gradualmente
Excarcelaron a la auxiliar de jardín de La Plata que robó y estafó a su compañera de trabajo
El conflicto por los micros y la plaza Malvinas dominaron el debate en el Concejo Deliberante de La Plata
La industria se desplomó 12% en los primeros dos meses del año: cuáles fueron los sectores más afectados
El juez pidió levantar el secreto bancario de Adorni y citó a declarar a otros cinco testigos
El drama de la falta de agua en La Plata, en primera persona: "Me levanto a las 4:30 para saber si carga el tanque"
Terminó la elección de autoridades en las facultades de la UNLP: uno por uno, todos los decanos
Tapia y Toviggino, más complicados: ¿retenían indebidamente los ingresos por publicidad de los clubes?
Ex combatientes de La Plata rechazan la "Marcha de Antorchas" a la Plaza Islas Malvinas impulsada por Presti
“Me enojé y lo agarré”: Gonzalo Heredia, entre gritos y tensión, explotó contra un fan en el teatro
Anna Chiara Del Boca contra su padre Ricardo Biasotti: “Sé perfectamente lo que viví"
VIDEO. "Pidió que la filmaran hasta el final": el tráiler y los detalles de "Perfecta", el documental de Silvina Luna
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Vuelco, un herido y caos en el cruce de Camino Centenario y 466: al filo de la tragedia
FIFA eligió a los mejores árbitros de Argentina y por primera vez habrá tres en un Mundial
Lluvia de disparos en La Plata y la sospecha de una trama narco
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
El domingo, un cupón de descuento para llevarse la revista y la pelota
Etcheverry le hizo un gran partido a Alcaraz, aunque no fue suficiente y se despidió de Montecarlo
Otra marca que se va, dejando huella: John Foos cerró su planta en Argentina tras 40 años de producción
Israel inicia negociaciones y Trump dice que tropas permanecerán desplegadas cerca de Irán
Quién es el detenido por el brutal crimen de Néstor Copoletti en Villa Elisa
Julio “Chocolate” Rigau: analizan una vía alternativa al juicio oral
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Justicia de La Plata otorgó este jueves la libertad a la auxiliar de limpieza de 42 años que había sido detenida tras ser acusada de utilizar los datos de la tarjeta de crédito de una compañera de trabajo para financiar lujos y vacaciones. La medida fue dispuesta por el juzgado interviniente bajo caución juratoria, luego de que la defensa solicitara el beneficio considerando que el delito imputado permite la excarcelación.
Durante el proceso, se valoró que la mujer cuenta con arraigo en un departamento de la calle 7 y 72 y que es el único sustento de su hijo de 7 años. En una audiencia ante las autoridades judiciales, Brizuela expresó estar "arrepentida" y expuso un conflictivo trasfondo familiar con su expareja por el incumplimiento de la cuota alimentaria, mencionando además haber realizado tratamientos psicológicos en el pasado.
LEA TAMBIÉN
Desde las vacaciones hasta la factura del gas: robó la tarjeta de su compañera, hizo compras y fue detenida en La Plata
A pesar de que la acusada posee un antecedente condenatorio reciente —del 23 de febrero de 2026— por el delito de "impedimento de contacto con hijos menores", la Justicia consideró que dicho hecho es posterior a las estafas investigadas. Al no advertirse peligros procesales como riesgo de fuga o entorpecimiento, se resolvió que la imputada puede esperar el juicio en libertad.
No obstante, la excarcelación de la acusada está sujeta a estrictas reglas de conducta. La mujer deberá iniciar de forma obligatoria un tratamiento psicológico y psiquiátrico en la Asesoría Pericial y presentar constancias mensuales que acrediten su cumplimiento. Mientras tanto, la causa por "defraudaciones informáticas reiteradas" continúa su curso tras el rastro de las compras que incluyeron desde pasajes a San Bernardo hasta electrodomésticos y joyas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí