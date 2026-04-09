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Excarcelaron a la auxiliar de jardín de La Plata que robó y estafó a su compañera de trabajo

Excarcelaron a la auxiliar de jardín de La Plata que robó y estafó a su compañera de trabajo
9 de Abril de 2026 | 19:31

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La Justicia de La Plata otorgó este jueves la libertad a la auxiliar de limpieza de 42 años que había sido detenida tras ser acusada de utilizar los datos de la tarjeta de crédito de una compañera de trabajo para financiar lujos y vacaciones. La medida fue dispuesta por el juzgado interviniente bajo caución juratoria, luego de que la defensa solicitara el beneficio considerando que el delito imputado permite la excarcelación.

Durante el proceso, se valoró que la mujer cuenta con arraigo en un departamento de la calle 7 y 72 y que es el único sustento de su hijo de 7 años. En una audiencia ante las autoridades judiciales, Brizuela expresó estar "arrepentida" y expuso un conflictivo trasfondo familiar con su expareja por el incumplimiento de la cuota alimentaria, mencionando además haber realizado tratamientos psicológicos en el pasado.

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A pesar de que la acusada posee un antecedente condenatorio reciente —del 23 de febrero de 2026— por el delito de "impedimento de contacto con hijos menores", la Justicia consideró que dicho hecho es posterior a las estafas investigadas. Al no advertirse peligros procesales como riesgo de fuga o entorpecimiento, se resolvió que la imputada puede esperar el juicio en libertad.

No obstante, la excarcelación de la acusada está sujeta a estrictas reglas de conducta. La mujer deberá iniciar de forma obligatoria un tratamiento psicológico y psiquiátrico en la Asesoría Pericial y presentar constancias mensuales que acrediten su cumplimiento. Mientras tanto, la causa por "defraudaciones informáticas reiteradas" continúa su curso tras el rastro de las compras que incluyeron desde pasajes a San Bernardo hasta electrodomésticos y joyas.

 

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