De la escuela de Bielsa y Heinze: Julio Vaccari, el candidato que asoma en Gimnasia conoce bien La Plata

Julio Vaccari aparece como uno de los nombres en carpeta para asumir la conducción técnica de Gimnasia, en un contexto donde el club busca reordenarse y apostar por un perfil con identidad de trabajo y proyección. A toda su trayectoria, tiene un punto a favor: vive en La Plata hace varios años, precisamente en City Bell.

El entrenador inició su camino en el alto nivel como analista de video de Marcelo Bielsa durante sus ciclos en el Athletic Bilbao (2011-2013) y el Olympique de Marsella (2014-2015), una experiencia que marcó su formación táctica. Luego dio el salto al campo como asistente de Gabriel Heinze, acompañándolo en Godoy Cruz (2015) y Argentinos Juniors (2016-2017).

Su etapa como entrenador comenzó a tomar forma en Vélez, donde trabajó entre 2018 y 2020 como ayudante en la Reserva, hasta asumir el mando en 2021. En 2022 tuvo su oportunidad como interino en Primera, dirigiendo 13 partidos con un saldo de cinco triunfos, cinco empates y tres derrotas.

El despegue definitivo llegó en Defensa y Justicia, donde estuvo entre 2022 y 2024 y dirigió 89 encuentros. Allí consolidó su idea de juego y obtuvo 42 victorias, 24 empates y 23 caídas. En el plano internacional, de ese total fueron 17 partidos entre Copa Libertadores y Sudamericana, con nueve triunfos, cuatro derrotas y cuatro igualdades.

A mediados de 2024 asumió en Independiente, donde permaneció hasta septiembre de 2025. En el conjunto de Avellaneda dirigió 61 encuentros, con 25 victorias, 19 empates y 17 derrotas. Su paso también incluyó participación en la Copa Sudamericana, con ocho partidos (cuatro ganados, tres perdidos y uno empatado), en un ciclo donde el equipo mostró menor promedio de gol en comparación con su etapa anterior.

En términos tácticos, Vaccari se inclina por un esquema 4-2-3-1, con énfasis en la presión, la salida limpia y la intensidad en campo rival. Entre sus ciclos en Defensa y Justicia e Independiente logró el 54 por ciento de los puntos en juego (244 sobre 450).