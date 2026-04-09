FIFA eligió a los mejores árbitros de Argentina y por primera vez habrá tres en un Mundial

El arbitraje argentino aparece bien posicionado de cara al Mundial 2026, con varios nombres en carrera dentro de la preselección que analiza la FIFA en la recta final hacia la lista definitiva. Tres árbitros, cinco asistentes y un VAR local.

Ttres jueces argentinos lograron meterse en la lista ofiicial: Facundo Tello, Darío Herrera y Yael Falcón Pérez. Los tres superaron las distintas instancias de seguimiento y hoy forman parte del grupo reducido que va a dirigir en la Copa del Mundo.

El caso de Tello es el más consolidado. Con experiencia en el Mundial de Qatar 2022 y presencia sostenida en competencias internacionales, es el árbitro argentino con mayor recorrido reciente en la élite.

Herrera, en tanto, es otro de los nombres fuertes dentro del arbitraje nacional. Con trayectoria internacional desde 2015, su perfil está marcado por la conducción de partidos de alta exigencia y una regularidad que lo mantiene en consideración para torneos de primer nivel.

Por su parte, Falcón Pérez representa a la nueva generación. Árbitro FIFA desde 2022, viene creciendo en el plano internacional y ya sumó experiencia en competencias relevantes, lo que le permitió meterse en la discusión por un lugar en la cita mundialista.

Además de ellos, también viajarán los jueces de línea Juan Pablo Belatti, Gabriel Chade, Facundo Rodríguez, Maximiliano Del Yeso y Cristian Navarro, mientras que el único juez de VAR convocado es Hernán Mastrángelo.