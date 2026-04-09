“Me enojé y lo agarré”: Gonzalo Heredia, entre gritos y tensión, explotó contra un fan en el teatro

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El actor Gonzalo Heredia recordó un incómodo momento en el teatro, durante una función de la obra “El montaplatos”, que coprotagonizaba junto a Ariel Staltari, en una sala para 70 espectadores, donde terminó por sacar a la fuerza a un hombre que criticaba desde el público.
Tal como recordó en declaraciones televisivas el artista, “se trata de la historia de un asesino a sueldo que espera indicaciones y sólo se dedica a acatar órdenes”.
En tanto, el intérprete entró en detalles sobre el clima que se vivía en el lugar: “Los primeros cinco minutos de la obra son con acciones físicas, como movimientos donde uno muestra que está desesperado y no sabe qué hacer. No hay texto”.
“Empezamos la función y, en un momento, se escucha en el público ‘No, pero esto no es así, eh’. Hablamos de 70 espectadores y la frase se escuchó clarísima. Silencio. El show debe continuar siempre”, detalló Heredia.
Pero el espectador continuaba: “Seguimos y en otro tramo dijo: ‘No. -refiere al dramaturgo británico, el autor Harold Pinter- no se hace así, esto no es Pinter, no se hace así’. Pero, en un punto, el mensaje ya fue dirigido hacia mí: ‘Gonzalo, yo te vi hacer buenas cosas, estuviste bien, pero esto no, lo que estás haciendo, está mal’”.
“Entonces me di cuenta de que no íbamos a poder seguir con la función de esa manera. Mi compañero, Staltari, estaba acostado en la cama, con el diario abierto y era insostenible. Empezó a ocurrir lo que no debe pasar en el teatro, una discusión entre el público”, continuó el artista.
Es que los demás presentes tampoco toleraban la situación: “Le dijeron ‘callate’ y el hombre respondió que había pagado la entrada y que podía hablar, hasta le dijeron que se vaya. Entre tanto, divisé -hizo visera con las manos- y le respondí con un ‘Hola, ¿cómo es tu nombre?’, le pregunté si había pagado la entrada, me lo confirmó”.
“‘Te voy a invitar a que te retires; en boletería, seguramente, te van a devolver el costo de la entrada’, y me retrucó: ‘Bueno, si me quieren sacar, que me saquen’. Ahí me enojé, por la forma prepotente en que se cagó en el trabajo de todos”, explicó molesto.
“Fui, subí hasta su lugar, lo agarré de la campera, lo acompañé hasta la puerta vaivén, salí con el espectador enojado, volví a escena y Ariel Staltari seguía con el diario abierto en la cama. 15 minutos después, la directora entró y explicó que habíamos tenido un percance. Un amigo me dijo que no sabía si la obra era así, porque si era así, estaba buenísima”, cerró Heredia.
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