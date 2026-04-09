Lluvia de disparos en Romero por una trama narco

Parte de los proyectiles que evidenciaron la locura del ataque / EL DIA

Un grave episodio de violencia se registró en las últimas horas en la zona de 158 entre 33 y 34, donde denunciaron que tres hombres abrieron fuego contra el interior de una vivienda, en un contexto de amedrentamiento vinculado a una presunta comercialización de estupefacientes en el barrio.

De acuerdo a la presentación, todo ocurrió de noche cuando los sujetos, que estarían identificados, ingresaron por el pasillo de la propiedad sin autorización.

Quienes estaban dentro del inmueble se tuvieron que tirar al piso para salvar sus vidas y la de al menos un bebé.

Siempre según la exposición, los acusados les endilgaron haber sufrido un procedimiento en su contra, lanzando amenazas y asegurando que continuarían con la actividad, ya que permanecen en libertad.

En ese punto, según un vocero del caso, quien cayó preso fue un consumidor atravesado por el drama de la adicción.

“Es una situación paradójica. Los delincuentes sueltos y un pobre chico, que está enfermo, detenido”, agregó.

La situación escaló rápidamente cuando uno de ellos extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos en el pasillo, generando pánico y un claro mensaje intimidatorio hacia la denunciante y otros vecinos de la zona.

A pesar de la violencia del hecho, no hubo heridos ni se constataron daños materiales en la vivienda. No obstante, el episodio dejó en evidencia el clima de tensión y temor que se vive a cada minuto en el lugar.