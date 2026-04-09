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El drama de la falta de agua en La Plata, en primera persona: "Me levanto a las 4:30 para saber si carga el tanque"

El drama de la falta de agua en La Plata, en primera persona: "Me levanto a las 4:30 para saber si carga el tanque"
9 de Abril de 2026 | 10:32

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Si los platenses pensaban que con el correr de los años el drama de la falta de agua en los hogares podía solucionarse o por lo menos mitigarse, lo cierto es que los reclamos no paran de crecer. Pero los damnificados además apuntan a que el problema del servcio de ABSA se agrava al calor de las filtraciones en la vía pública en cuanto "colaboran" con la baja presión en las canillas.

Por caso, en Los Hornos, los usuarios sostuvieron que el estado en que se encuentra la red es "paupérrimo" y hasta hablaron de "abandono". "Me levanto a las 4:30 de la mañana para poder lavar, limpiar y juntar un poco de agua en el tanque porque durante el día directamente no hay", comentó una usuaria que se identificó como Yanina Troncoso.

"Sí, en 2026, en La Plata, vivimos así. Organizamos la vida en la madrugada porque es el único momento donde tal vez salga algo de agua. Y ahora ni eso: abrís la canilla y no cae una sola gota", relató.

"Esto no es solo en mi casa. Es toda la zona de Los Hornos que viene hace meses con problemas de presión, y ahora directamente sin suministro. Pero mientras tanto, inauguran una canilla en otra zona y nos dejan a nosotros sin agua. Hacen actos por tres cuadras pavimentadas, traen micros, discursos, fotos… un show armado mientras los vecinos no podemos ni lavar la ropa", lamentó.

"Pagamos impuestos, pagamos servicios que no funcionan y tenemos que vivir mendigando agua a la madrugada", planteó la usuaria damnificada.

"Hace diez años que vivo en La Plata. Soy madre, trabajo y tengo que madrugar para saber si voy a tener un poquito de agua en el tanque, si voy a poder hacer esto o aquello. Es una situación de estrés permanente y estamos cansados", sostuvo.

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Un reclamo que crece

La mujer comentó que la situación de las filtraciones y el faltante de agua en los hogares no es un problema aislado, sino que es parte de un abandono generalizado que se cristaliza en la "acumulación de basura, la rotura de las calles y la creciente inseguridad".

La vecina manifestó su preocupación en las redes sociales y obtuvo la reacción de decenas de vecinos con las mismas inquietudes, quienes reforzaron su relato al enumerar pérdidas de agua y baja presión en 54 y 141; 145 entre 69 y 70; 131 entre 63 y 64; 140 y 48, y en 135 entre 74 y 75; en tanto que en 155 entre 59 y 60 reclamaron por desbordes cloacales y canillas secas. Se trata de apenas algunos ejemplos, ya que las quejas por estas problemáticas se multiplicaban a raudales.

 

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