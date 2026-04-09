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Policiales

Vuelco, un herido y caos en el cruce de Camino Centenario y 466: al filo de la tragedia

Vuelco, un herido y caos en el cruce de Camino Centenario y 466: al filo de la tragedia
9 de Abril de 2026 | 09:02

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Un operativo de seguridad se desarrollaba esta mañana en Camino Centenario y 466 de City Bell Tras el vuelco de un auto que dejó como saldo una persona herida, informaron fuentes calificadas.

Por causas que se desconocen, un vehículo modelo Ford Ecosport esquivó a un auto, se salió de carril y protagonizó un impactante vuelco. Según se informó, a raíz de la maniobra un transeúnte resultó herido y tuvo que ser atendido por el SAME.

Desde el lugar del hecho se indicó que se investigaba si el Ecosport pasó el semáforo en rojo. No obstante, los pesquisas trabajaban en el lugar a fin de recolectar información que contribuya a establecer mayores precisiones sobre el hecho.

Además, se reportó que los ocupantes del Ecosport tuvieron que recibir ayuda de empleados de una estación de servicio para poder salir del habitáculo.

A causa del siniestro, la circulación vehicular presentaba desvíos y demoras. Además del SAME, intervenían efectivos policiales y personal de tránsito.

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