El conflicto por los micros y la plaza Malvinas dominaron el debate en el Concejo Deliberante de La Plata

El conflicto por el que las empresas de micros redujeron las frecuencias de sus recorridos, en el marco de un reclamo al gobierno nacional por el precio del gasoil y el congelamiento de subsidios, formó parte del debate en la sesión de este jueves del Concejo Deliberante, en la que la oposición reclamó al intendente, Julio Alak, que aplique sanciones a las empresas que incumplen adoptaron esa medida. Al mismo tiempo, la cuestión de la inseguridad y de un eventual cerramiento de espacios públicos, como el de la plaza Malvinas, también formó parte de la polémica, en virtud de las preocupaciones de los vecinos y la gestión de la Ciudad.

Como viene publicando EL DIA, en los últimos cinco días la decisión de las empresas de transporte público del Área Metropolitana viene provocando caos y trastornos entre los usuarios de distintos municipios del Conurbano, incluyendo La Plata, en el marco de un reclamo por más subsidios nacionales. El conflicto coincide con que la adjudicación de la nueva licitación del Transporte público de la Ciudad haya tomado estado parlamentario para su tratamiento en el Concejo.

En ese contexto, en la sesión del Concejo, que duró más de siete horas pero en la que no se votó ningún expediente, uno de los principales ejes de debate entre los ediles fue un planteo realizado por el PRO y La Libertad Avanza (LLA), en la que se reclamó que el intendente, Julio Alak, “sancione a las empresas que no cumplen con el servicio en sus máximas penalidades”.

Desde el bloque amarillo solicitaron, además, que se suspenda el tratamiento de la adjudicación de la nueva licitación del transporte público, que la semana próxima comenzará a ser tratado en comisión. Al mismo tiempo, tanto esa bancada como la violeta reivindicaron la “responsabilidad” en la administración de la economía por parte del gobierno nacional para no aumentar los subsidios a ese sector.

La respuesta estuvo en boca del alakista Sergio Resa, quien advirtió a la oposición que el problema “no es exclusivo de esta ciudad” sino del AMBA y de todo el país” y que el gobierno municipal “está aplicando sanciones”. No obstante, remarcó que la adjudicación de la nueva licitación del sistema de transporte local “es un tema diferente, porque consiste en la puesta en marcha de un nuevo esquema que este Concejo votó en diciembre del año pasado”.

Al mismo tiempo, Resa opinó que el esquema de subsidios al transporte “tiene que mejorar reflejando los costos reales del transporte público”, al tiempo que su par de bancada Juan Granillo Fernández remarcó: “Lo que quiere el PRO es que el gobierno nacional no pague más subsidios y el trabajor se haga cargo del valor pleno del boleto, que es de 2.200 pesos por viaje”, postura que fue acompañada por Melany Horomadiuk, del monobloque Asap: “En todas las ciudades del mundo el Estado subsidia el transporte público”, lanzó.

PLAZAS Y SEGURIDAD

Otro pasaje del debate se dio a partir de la presentación de un proyecto de ordenanza del presidente del PRO, Nicolás Morzone, que propuso enrejar la plaza Malvinas durante la noche, para evitar los desmanes que se producen por parte de motociclistas que se reúnen en el predio, y los consecuentes hechos de inseguridad que sufren los vecinos.

Quien marcó la diferencia frente a la propuesta fue el concejal libertario Juan Pablo Allan: “La postura de LLA sobre el enrejado del espacio público es que no resuelve el problema de la seguridad. Enrejar la plaza sólo hará que quienes se junta allí se vayan a otra. La solución es asignar fondos al área como una prioridad real del Municipio”.

Fue llamativa la coincidencia entre el bloque violeta y el oficialismo. “Coincidimos plenamente en lo planteado por Allan. En este tema tenemos la misma postura”, lanzó el peronista Pablo Elías.

Resa, en tanto, recordó que el proyecto de la plaza Malvinas fue ganador de un concurso público en 1993, destacando su estructura actual sin enrejado. Y, frente a las críticas opositoras para incrementar planes municipales de seguridad que incluyan nuevas conexiones de cámaras de monitoreo, recordó que la Comuna se encuentra instalando 1.200 nuevas cámaras pero que para esto se requiere la extensión de fibra óptica y otros recursos. “Los planes no se implementan mágicamente. Se requieren recursos”, marcó. Y subrayó la desigualdad que los niveles de gestión tienen en la Argentina en términos fiscales: “Actualmente, de cada 1.000 pesos que aporta un platense en concepto de impuestos nacionales, a la ciudad regresan solo 26”.

En una extensa sesión que incluyó el ingreso de 272 expedientes, la kirchnerista Josefina Bolis expresó su preocupación por la eliminación del plan nacional “volver al trabajo”, lo que provocó el rechazo y la respuesta de la libertaria Sabrina Morales: “Son 29.000 platenses que lo perciben y no lo dejaron de cobrar, sino que se les puso como condición para hacerlo que sus beneficiarios realicen cursos de oficios que les permitan salir de esa situación”, sostuvo.

La semana que viene se espera el análisis en las comisiones de la adjudicación de la nueva licitación de transporte, la rendición de cuentas y la designación de Gustavo Princi, al frente del Ente Municipal de Turismo (EMATUR).