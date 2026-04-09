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Política y Economía

Javier Milei: “Los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos”

El Presidente hizo un descargo en sus redes sociales para referirse a la situación actual del país y defender su gestión: “El rumbo es el correcto. Cambiarlo sería dinamitar lo logrado”, afirmó 

Javier Milei: “Los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos”
9 de Abril de 2026 | 18:40

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El presidente Javier Milei subió hoy un extenso posteo en sus redes sociales para criticar al periodismo, al considerar que “se arroga ser la voz de la gente, pero cada día queda más expuesto que no son más que la voz de sus amigos o directamente de sus jefes” y remarcó que “la Argentina está mucho mejor que en 2023”.

Al respecto, el jefe de Estado sostuvo que sabe que “estos últimos meses fueron duros”, pero volvió a pedir a la población “paciencia”, ya que “el rumbo es el correcto” y advirtió que “cambiarlo sería dinamitar lo logrado”.

“Podemos discutir la metodología todo lo que quieran, pero los datos son contundentes: la Argentina está mucho, MUCHO mejor que en 2023. Con cualquier método que elijan, la tendencia es la misma. Negar la evidencia empírica apelando a anécdotas es, lisa y llanamente, ir contra cuatro siglos de progreso científico. Resulta insostenible que el 100% de los zócalos televisivos insistan en que “todo está mal” cuando tenemos el nivel de pobreza más bajo de los últimos siete años. Eso no es análisis: es relato”, planteó el mandatario en su cuenta de X.

Y agregó: “¿Significa esto que todos están mejor? No. Y sería intelectualmente deshonesto afirmarlo. Los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos: las estadísticas reflejan promedios, y sabemos que hay gente en los extremos de la distribución”.

“Precisamente por eso hay que persistir: para normalizar la economía y, con ella, la vida de todos los argentinos. Por eso pedimos paciencia. El rumbo es el correcto. Cambiarlo sería dinamitar lo logrado”, continuó.

Al respecto, insistió: “Sabemos que estos últimos meses fueron duros. Y no es casualidad: es el costo de las bombas que dejaron los irresponsables psicópatas kirchneristas que intentaron hacer volar la economía por los aires el año pasado. Eso no sale gratis: implicó tasas más altas, menor actividad y más inflación”.

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“Pero los resultados ya están a la vista: la economía está empezando a levantar vuelo con fuerza. No nos van a psicopatear. Sabemos exactamente qué hay que hacer y lo estamos haciendo”, finalizó su mensaje.

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