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Atraparon en La Plata a una falsa abogada tras estafar a su suegro por más de 30 millones de pesos

La DDI de La Plata capturó a la acusada quien además organizaba falsos exámenes para ingresar al Poder Judicial

Atraparon en La Plata a una falsa abogada tras estafar a su suegro por más de 30 millones de pesos
9 de Abril de 2026 | 22:22

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En una investigación que reveló una compleja red de engaños, efectivos de la DDI La Plata detuvieron a una mujer de 25 años en la localidad de Lisandro Olmos. La acusada, enfrentó cargos por estafa, falsificación de sellos, ejercicio ilegal de la abogacía y usurpación de títulos, tras comprobarse que utilizaba documentos apócrifos para engañar a víctimas cercanas y a ciudadanos interesados en empleos públicos.

La investigación se inició en junio de 2025 a partir de una denuncia de la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. El caso surgió cuando una joven de 25 años denunció que la acusada realizaba convocatorias engañosas para cargos en la justicia provincial.

La imputada no solo se presentaba como abogada y empleada judicial, sino que llegó a organizar falsos llamados a examen para el ingreso al Poder Judicial. A través de perfiles en redes sociales como Instagram, la mujer ofrecía servicios profesionales que carecían de sustento legal, ya que no poseía matrícula ni formación habilitante.

A medida que avanzaron las tareas de campo y el análisis de dispositivos electrónicos, los investigadores descubrieron un hecho aún más grave que involucraba al entorno íntimo de la detenida.

La acusada, utilizó un correo electrónico falso con logotipos de la AFIP para enviar intimaciones por deudas inexistentes a un hombre de 56 años, quien resultó ser el padre de su propio novio. La acusada sabía que el hombre había cobrado recientemente un premio tras su jubilación y aprovechó esa información para solicitarle diversas sumas de dinero bajo el pretexto de cancelar los supuestos compromisos legales.

Durante el registro del domicilio de la sospechosa, ubicado en la calle 204 entre 47 y 49, la policía incautó elementos de prueba contundentes que acreditaron los delitos. Entre los objetos secuestrados se destacó un título universitario de abogada de la UNLP que resultó ser falso, además de una computadora portátil, teléfonos celulares y documentación relacionada con diversos trámites judiciales.

Tras analizar el contenido de los equipos informáticos, la justicia ordenó la detención inmediata de la implicada. El operativo se concretó mediante una vigilancia discreta frente a su vivienda, donde los efectivos la interceptaron al momento en que salió de la finca.

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