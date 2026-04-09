Buscan a la familia de una docente jubilada de Tolosa que atraviesa una situación desesperante

Los vecinos de Tolosa lanzaron una cruzada solidaria para localizar a los familiares de Analía García, una docente jubilada cuya situación actual ha generado una profunda alarma en la zona de calle 532 y 3. La mujer, que atraviesa un estado de salud delicado, se habría escapado de un hospital sin recibir el alta médica formal y regresó a su domicilio, donde se encontraría en condiciones sumamente precarias y en un estado de abandono que movilizó a quienes viven en la zona.

La comunidad busca dar con el paradero de sus hermanos, Jorge Edgardo García y Mónica García, como así también de su sobrino Marcelo, de quienes no se tiene información fehaciente hasta el momento. Según relataron los testigos, la intervención de sus allegados es imperiosa para poder brindarle la asistencia médica y el acompañamiento que su cuadro requiere, dado que los esfuerzos vecinales no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas.

Ante la falta de respuestas y la complejidad del panorama habitacional de García, los residentes de la zona solicitan que cualquier información sobre su familia sea reportada a la brevedad. La situación es “desesperante”, y se espera que la familia de la docente jubilada pueda ser ubicada y asistirla en lo necesario.