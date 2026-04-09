Un motociclista sufrió la amputación de un pie tras un violento choque en la Ruta 36

Un grave accidente de tránsito tuvo lugar este jueves en la zona de El Peligro. El hecho se registró sobre la Ruta 36 a la altura de la calle 406, cuando un automóvil embistió a una motocicleta en la que viajaban dos personas. Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor sufrió heridas de extrema gravedad.

Personal del Destacamento El Peligro acudió al sitio tras un alerta del Sistema de Emergencias 911. Al llegar, los efectivos constataron la colisión entre un Volkswagen Bora (patente JIJ 532) y una motocicleta Bajaj Rouser NS 160.

De acuerdo con los reportes policiales preliminares, el automóvil se desplazaba en sentido desde Capital Federal hacia La Plata cuando, por causas que la justicia intenta establecer, impactó contra la moto. En el vehículo de mayor porte viajaba un empleado, de 25 años, del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Los ocupantes de la motocicleta sufrieron las consecuencias más severas del impacto. El conductor, de 51 años, presentó un cuadro clínico crítico con una fractura expuesta en su pierna izquierda que derivó en la amputación de su pie.

Su acompañante, una adolescente de 15 años, resultó con escoriaciones múltiples. Ambos recibieron asistencia inmediata por parte del personal médico del UPA de Los Hornos (Móvil 05) y luego se realizó su traslado de urgencia al Hospital Dr. Alejandro Korn de Melchor Romero.

La zona del accidente permaneció preservada para que los peritos de la Policía Científica realizaran las tareas de rigor sobre la calzada. El caso quedó bajo la órbita de la UFI N° 10 de La Plata, con intervención del Juzgado de Garantías N° 05. La investigación se caratuló de forma preventiva como "lesiones culposas" mientras se aguarda la evolución de los pacientes y el resultado de las pericias mecánicas sobre ambos rodados.