Golpe a un desarmadero en Abasto: desmantelaban un auto robado en la vereda y terminaron detenidos

Un operativo policial realizado en las últimas horas en 35 bis entre 182 y 183, de Abasto permitió desarticular un punto de desguace ilegal que funcionaba bajo la fachada de una gomería. Tres personas, entre ellas un menor de edad, fueron aprehendidas mientras desmantelaban un vehículo que tenía pedido de secuestro activo tras haber sido robado apenas 48 horas antes.

El procedimiento tuvo lugar en una propiedad de la calle 35 bis entre 182 y 183. Efectivos del Subcomando Oeste que patrullaban la zona observaron a tres hombres quitándole piezas a un Chevrolet Cruze blanco. Al verificar los datos del dominio, se confirmó que el rodado había sido denunciado por hurto el pasado 7 de abril en la Comisaría Segunda de Berisso.

Ante el hallazgo, se dispuso un allanamiento de urgencia en el local destinado a gomería. En el interior, los uniformados incautaron una gran cantidad de elementos que confirman la actividad ilícita: cuadros de motocicletas, motopartes, diversas autopartes y una bicicleta de alta gama que había sido robada en enero pasado. También se secuestraron cuatro teléfonos celulares que serán peritados para profundizar la investigación.

Los sospechosos, ya identificados, son un hombre de 42 años, su hio de 16 y un tercer implicado de 26 años. La fiscalía en turno, a cargo de la Dra. Virginia Bravo, junto a la UFI del Joven N° 03, avalaron las detenciones bajo la carátula de "Encubrimiento agravado por la participación de un menor". Los mayores deberán declarar en sede judicial a primera hora, mientras que el adolescente quedó a disposición de la justicia de menores.