Instagram y TikTok cambian las reglas: cómo funcionan los nuevos algoritmos en 2026 y qué hacer para tener más alcance

Las redes sociales volvieron a cambiar. En 2026, tanto Instagram como TikTok ajustaron sus algoritmos y eso impacta directamente en algo clave para creadores, medios y usuarios: el alcance.

Aunque muchos lo sienten como una caída repentina de visitas, lo cierto es que detrás hay nuevas reglas que priorizan otro tipo de contenido.

Qué cambió en los algoritmos

Los expertos aseguran que el principal cambio es conceptual: ya no gana el contenido con más likes, sino el que logra retener y generar interacción real. En el caso de Instagram, el sistema ahora prioriza:

- Tiempo de visualización (cuánto se queda la gente viendo tu video)

- Guardados y compartidos

- Interacciones profundas (comentarios reales, no superficiales)

De hecho, los “me gusta” pasaron a ser el indicador menos relevante dentro del ranking. Además, la plataforma empezó a premiar más el contenido original y penalizar los reposts o videos reciclados.

Por el lado de TikTok, el cambio va en la misma línea: el algoritmo analiza si un video engancha en los primeros segundos y luego lo testea con audiencias pequeñas antes de hacerlo viral.

Esto explica por qué hoy un video puede tener 300 vistas y el siguiente explotar con miles sin una razón aparente.

El nuevo objetivo: retener, no solo atraer

El concepto clave es la retención. Las plataformas buscan que el usuario se quede el mayor tiempo posible dentro de la app.

Es por eso que los especialistas lanzaron 3 puntos clave para lograrlo:

1- Si alguien ve tu video completo suma puntos

2- Si lo vuelve a ver suma más

3- Si lo comparte o guarda todavía es mejor

En paralelo, el alcance orgánico se volvió más difícil: hay más contenido y más competencia, lo que hace que los algoritmos sean más exigentes.

Consejos clave para tener más alcance

A partir de estos cambios, los expertos coinciden en algunas estrategias que hoy marcan la diferencia:

* Captar en los primeros 2 segundos

El inicio del video es decisivo. Si no genera interés inmediato, el algoritmo deja de mostrarlo.

* Hacer contenido corto y dinámico

Cuanto mayor sea el porcentaje de visualización completa, más se potencia el alcance.

* Apuntar a que lo compartan o lo guarden

El contenido útil (tips, info clara, datos) suele funcionar mejor que el puramente viral.

* Mantener una temática clara

Las plataformas identifican “de qué trata” tu cuenta. Mezclar temas reduce el alcance.

* Publicar con constancia

La regularidad sigue siendo clave: cuentas activas tienen más visibilidad.

* Usar hashtags, pero con criterio

Hoy se recomiendan pocos y bien elegidos, no listas largas sin sentido.

Por qué algunos crecen y otros caen

Los cambios también explican una tendencia que muchos creadores notaron en los últimos meses: caída en las visualizaciones. Según datos del sector, el alcance promedio llegó a bajar más del 20% tras las últimas actualizaciones, incluso usando las mismas estrategias. Esto no significa que sea imposible crecer, sino que ahora el sistema es más selectivo y premia la calidad por sobre la cantidad.

Es por eso que en esta nueva etapa, tanto Instagram como TikTok funcionan más como motores de recomendación que como redes sociales tradicionales. El contenido ya no se muestra solo a seguidores, sino a usuarios que el algoritmo cree que pueden interesarse.

Por eso, entender cómo funcionan estas plataformas dejó de ser opcional y hoy es la diferencia entre pasar desapercibido o volverse viral. Es así que el juego cambió: menos likes, más impacto real. Y en ese escenario, quienes logren captar la atención en segundos y generar interacción genuina serán los que dominen el alcance en 2026.