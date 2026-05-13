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Deportes |SE JUEGA DESDE LAS 18:45

Racing quiere más en Rosario ante Central

Racing quiere más en Rosario ante Central

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13 de Mayo de 2026 | 01:47
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Racing visitará esta noche a Rosario Central, luego de la gran sorpresa que dio al eliminar a Estudiantes, en busca de un lugar en las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

El encuentro, que está programado para las 18:45, se llevará a cabo en el Estadio Gigante de Arroyito y se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Pablo Dóvalo.

Racing llega a este encuentro totalmente envalentonado, luego de eliminar al Pincha en condición de visitante gracias al agónico gol de Santiago Sosa, que le permitió romper la racha adversa y sacarse la espina contra el rival que le ganó al final del Clausura 2025.

Este triunfo, lo dicho, le permitió a la Academia cortar con la grave sequía que arrastraba de siete partidos sin conocer la victoria.

El director técnico Gustavo Costas tendrá que hacer un cambio obligado en la mitad de la cancha, ya que se confirmó la rotura de ligamentos de Alan Forneris, quien se había ganado un lugar en el 11 titular. Todo indica que su lugar será ocupado por Bruno Zuculini, con otras características pero con mucha experiencia como para hacerlo.

Rosario Central, por su parte, viene de ganarle 3-1 a Independiente en un verdadero partidazo en el que recién pudo inclinar la balanza a su favor en los últimos minutos.

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El Canalla, que es dirigido por Jorge Almirón y que tiene como principal figura a Ángel Di María, quiere ganar un torneo adentro de la cancha para dejar de lado la polémica que protagonizó el año pasado cuando la AFA inventó el título de Campeón de Liga por haber finalizado primero en la tabla anual.

 

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