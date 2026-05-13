Racing quiere más en Rosario ante Central

Hubo presencias políticas y el Gobierno habló de un acto opositor
Armas para la guardia urbana: municiones plásticas, con poder químico
Extorsión sexual en línea: la grave denuncia de una joven de Berisso
Tenencia responsable: las normas que muchos dueños desconocen
Crece el malestar por los vuelcos de basura y hasta denunciaron a ABSA
2.000.000 de pesos: el Súper Cartonazo quedó vacante y duplica el pozo
“Top Gun” cumple 40: Maverick vuelve al cine y no piensa jubilarse
Docentes y no docentes universitarios, entre los bajos salarios y el éxodo
Oficializan la sesión pero se dificulta el quórum para interpelar a Adorni
Cristina libre, la bandera “k” que le mete presión al candidato peronista
Marina Mongiardino: “Queremos un Colegio cercano, abierto y plural”
Marcelo Peña: “Nuestro proyecto apunta al servicio del matriculado”
Más de 1.800 infracciones, decenas de vehículos secuestrados y acarreos a full
Vecinos de Barrio Jardín desde hace más de un día con poca o sin agua
Un paro bancario parcial afectaría solo en el Hipotecario y el Central
Se quejó a través de EL DIA por un bache que rompía autos en 520 y llegó la reparación de la calle
Actividades: convocatoria a artistas plásticos, caminata y festejos
Balean a un menor en un intento de robo en Altos de San Lorenzo
Dos médicos aseguraron que Luque impulsó la operación de Maradona
Cumplía labores en un geriátrico de City Bell y se llevó la peor sorpresa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Racing visitará esta noche a Rosario Central, luego de la gran sorpresa que dio al eliminar a Estudiantes, en busca de un lugar en las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
El encuentro, que está programado para las 18:45, se llevará a cabo en el Estadio Gigante de Arroyito y se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Pablo Dóvalo.
Racing llega a este encuentro totalmente envalentonado, luego de eliminar al Pincha en condición de visitante gracias al agónico gol de Santiago Sosa, que le permitió romper la racha adversa y sacarse la espina contra el rival que le ganó al final del Clausura 2025.
Este triunfo, lo dicho, le permitió a la Academia cortar con la grave sequía que arrastraba de siete partidos sin conocer la victoria.
El director técnico Gustavo Costas tendrá que hacer un cambio obligado en la mitad de la cancha, ya que se confirmó la rotura de ligamentos de Alan Forneris, quien se había ganado un lugar en el 11 titular. Todo indica que su lugar será ocupado por Bruno Zuculini, con otras características pero con mucha experiencia como para hacerlo.
Rosario Central, por su parte, viene de ganarle 3-1 a Independiente en un verdadero partidazo en el que recién pudo inclinar la balanza a su favor en los últimos minutos.
LE PUEDE INTERESAR
Pasó el Bicho en el alargue y va por el Pirata
LE PUEDE INTERESAR
Platense y San Martín, por un lugar en octavos
El Canalla, que es dirigido por Jorge Almirón y que tiene como principal figura a Ángel Di María, quiere ganar un torneo adentro de la cancha para dejar de lado la polémica que protagonizó el año pasado cuando la AFA inventó el título de Campeón de Liga por haber finalizado primero en la tabla anual.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí