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Fideo Di María hizo un picante descargo tras las declaraciones de Milito: "El Interior crece y eso duele, caretas"

Fideo Di María hizo un picante descargo tras las declaraciones de Milito: "El Interior crece y eso duele, caretas"
14 de Mayo de 2026 | 10:16

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Ángel Di María utilizó sus redes sociales para lanzar un comunicado explosivo en el que denunció un trato desigual por parte de la prensa y el entorno del fútbol hacia los clubes de las provincias.

"Cómo molesta que Central pelee todo, cómo molesta ver ganar a los equipos del Interior. Nadie se hace cargo de por qué pierden", comenzó el "Fideo", notablemente molesto por los cuestionamientos sobre las decisiones arbitrales que favorecieron al equipo rosarino en el último encuentro. Para el delantero, existe una doble vara: "De la cantidad de veces que Central fue perjudicado nadie dijo nada, pero hoy las decisiones son siempre erradas. Qué loco, ¿no? Caretas".

El descargo del futbolista rosarino llegó luego de los dichos de Diego Milito, presidente de Racing, ante los medios de comunicación donde dejó claro “que se sintieron robados” en el Gigante de Arroyito.

Asimismo, Di María arremetió contra la concentración mediática en la Capital Federal y contra aquellos que impulsan cambios estructurales en el deporte. "Muchos de los que quieren ‘cambiar el fútbol’ no pueden ni dirigir su club. El periodismo más fuerte está en Buenos Aires, por eso los del Interior siempre tuvimos que callarnos, pero no nos callamos más. El Interior crece y eso duele", sentenció.

Además, el futbolista defendió la legitimidad del gol de Alejo Véliz, asegurando que la tecnología fue utilizada de manera tendenciosa para perjudicarlos: "El gol de Véliz no fue fuera de juego. Hay dos cámaras que enfocan y encontraron la que ve el offside. Qué casualidad, ¿no?".

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Finalmente, el campeón del mundo con la Selección Argentina dejó una reflexión que siembra dudas sobre el retorno de otras figuras del exterior al fútbol doméstico, debido al clima de sospecha constante. "¿Para qué quieren que los campeones del mundo vengan a Argentina? ¿Para que digan que nos ayudan o que el fútbol está manchado? El fútbol no está manchado. Ahora somos todos iguales y eso molesta", concluyó.

Por su parte, ya se confirmó el cruce de semifinales: Rosario Central buscará el pase a la final este sábado frente a River Plate en el estadio Monumental.
 

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