IOMA: médicos de La Plata amenazan con cortar el servicio por 48 horas a los afiliados si no paga la deuda

Tras la masiva marcha universitaria, el Gobierno se mantiene firme, dice que la Ley "nació muerta" y espera que resuelva la Corte
Tras la masiva marcha universitaria, el Gobierno se mantiene firme, dice que la Ley "nació muerta" y espera que resuelva la Corte
Realizan “abrazo simbólico” a la sede de PAMI La Plata por salarios y prestaciones
El carnicero de Tolosa que duerme en su comercio para evitar robos: "Si no lo hago, puedo encontrar todo destrozado"
Se fue hace 15 años de La Plata y puso un supermercado bien Pincha a metros de la Cordillera
Macri no quiere pero De Andreis dice que tiene que ser candidato a presidente en 2027
"Es remar en dulce de leche": hartazgo vecinal en La Plata por calles repletas de barro, agua y baches
Entre la demora y la prisa: una lectura de los desequilibrios argentinos
La peligrosa bacteria que ataca a adultos mayores internados y preocupa en el mundo: ya prueban una vacuna
Por la gran convocatoria, Leiva Joyas extiende su tour de tasaciones en La Plata
Las nuevas reglas que se implementarán para el Mundial 2026: no perder tiempo, más rojas y VAR
Caos y demoras en el Tren Roca: servicio limitado entre La Plata y Quilmes por un accidente
Habilitan la caza controlada del jabalí a pocas horas de La Plata para preservar al "venado de las pampas"
Sigue el concurso mundialista de EL DIA: ¿cómo participar para ganar el álbum y figuritas?
Trump llegó a China para conversaciones sobre Irán, comercio y ventas de armas a Taiwán
Cortes de luz programados para hoy en La Plata: cuáles son las zonas afectadas
Un chico de 14 años baleado en La Plata: contó una historia pero no le creyeron
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Picante saludo de Lilita Carrió a Fernando Bravo, ardieron las redes
Leandro Paredes habría generado malestar entre las parejas de algunos jugadores de la Selección
Cuánto rinden hoy los ahorros en las billeteras virtuales: las tasas, una por una
Alak y el embajador de la Unión Europea impulsan una agenda de innovación para La Plata
Cumplía labores en un geriátrico de City Bell y se llevó la peor sorpresa
VIDEO. Dramático episodio en Santa Fe: un hombre cayó desde un cuarto piso tras discutir con su pareja
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
1233 pasajeros y 500 tripulantes de un crucero confinados por brote de gastroenteritis: una muerte confirmada
Extorsión sexual en línea: la grave denuncia de una joven de Berisso
VIDEO. Impactante caída de una luminaria pública arriba de un auto en Villa Elisa: de milagro no fue tragedia
SUTEBA elige al sucesor de Roberto Baradel, el histórico sindicalista que deja el cargo tras 22 años
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Los médicos de La Plata amenazaron con cortar por 48 horas la atención a los afiliados del IOMA desde este jueves. La medida, según explicaron, está relacionada a la deuda que mantiene la obra social bonaerense con los profesionales.
En un comunicado difundido hoy, la Agremiación Médica Platense dio a conocer que "intimó formalmente al presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial, Dr. Homero Giles, ante el incumplimiento en el pago de las prestaciones médicas correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2026, diferencias de valores y gastos administrativos".
Asimismo destacaron que la deuda acumulada asciende a un total de $ 1.190.897.751. "La situación afecta a un universo considerable de profesionales médicos quienes, por tercer mes consecutivo, perciben sus haberes de forma parcial y tardía, generando una profunda incertidumbre respecto a las fechas de cobro", sostuvieron.
"Ante esta situación, que se ha tornado inadmisible, la AMP estableció un plazo perentorio para la regularización de la deuda ya que, de no acreditarse los montos adeudados antes del miércoles 13 de mayo, se procederá a la suspensión de la atención al IOMA por un lapso de 48 horas, a partir del jueves 14", indicaron.
En ese sentido la Agremiación enfatizó que "la falta de pago total de las facturas pendientes ha dejado a un centenar de profesionales sin sus ingresos correspondientes, una irregularidad que no será más tolerada por la comunidad médica".
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí