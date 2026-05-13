IOMA: médicos de La Plata amenazan con cortar el servicio por 48 horas a los afiliados si no paga la deuda

Los médicos de La Plata amenazaron con cortar por 48 horas la atención a los afiliados del IOMA desde este jueves. La medida, según explicaron, está relacionada a la deuda que mantiene la obra social bonaerense con los profesionales.

En un comunicado difundido hoy, la Agremiación Médica Platense dio a conocer que "intimó formalmente al presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial, Dr. Homero Giles, ante el incumplimiento en el pago de las prestaciones médicas correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2026, diferencias de valores y gastos administrativos".

Asimismo destacaron que la deuda acumulada asciende a un total de $ 1.190.897.751. "La situación afecta a un universo considerable de profesionales médicos quienes, por tercer mes consecutivo, perciben sus haberes de forma parcial y tardía, generando una profunda incertidumbre respecto a las fechas de cobro", sostuvieron.

"Ante esta situación, que se ha tornado inadmisible, la AMP estableció un plazo perentorio para la regularización de la deuda ya que, de no acreditarse los montos adeudados antes del miércoles 13 de mayo, se procederá a la suspensión de la atención al IOMA por un lapso de 48 horas, a partir del jueves 14", indicaron.

En ese sentido la Agremiación enfatizó que "la falta de pago total de las facturas pendientes ha dejado a un centenar de profesionales sin sus ingresos correspondientes, una irregularidad que no será más tolerada por la comunidad médica".