Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy jueves 14 de mayo 2026

Durante mayo de 2026, Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, renovó su batería de promociones y sumó de nuevo la posibilidad de pagar en hasta tres cuotas sin interés con tarjeta de crédito desde la aplicación.

Mientras el consumo masivo continúa mostrando signos de retracción, las promociones bancarias son una pieza central para sostener ventas en supermercados y comercios barriales. Según estimaciones oficiales, una persona que aprovecha todos los beneficios de Cuenta DNI puede ahorrar cerca de $150.000 mensuales, especialmente si combina descuentos semanales y promociones sin tope de reintegro.

Qué descuentos de Cuenta DNI se pueden usar este jueves 14 de mayo

El jueves llega con varias promociones activas para usuarios de Cuenta DNI, especialmente en supermercados, farmacias y comercios de cercanía.

Uno de los beneficios más fuertes del día es el 20% de descuento en Chango Más, sin tope de reintegro y con devolución en el acto. La promoción aplica de manera exclusiva al pagar con Cuenta DNI y se transformó en una de las más buscadas del mes por quienes realizan compras grandes.

También siguen vigentes los descuentos del 20% en comercios de cercanía —incluidas carnicerías, granjas y pescaderías— de lunes a viernes. En este caso, el tope es de $5.000 semanales por persona, alcanzable con consumos de $25.000.

Además, este jueves continúa el beneficio del 10% de descuento en farmacias y perfumerías, una promoción sin límite de reintegro que aplica todos los miércoles y jueves.

Supermercados, cuotas sin interés y descuentos acumulables con Cuenta DNI

El esquema de mayo también incluye promociones específicas según la cadena y el día de compra. Este jueves todavía puede aprovecharse el reintegro semanal en La Anónima, que ofrece un 10% de descuento con tope de $5.000 semanales y compra mínima de $25.000.

En paralelo, los bonaerenses que utilicen tarjetas adheridas a Cuenta DNI mediante tecnología NFC pueden acceder a hasta tres cuotas sin interés en comercios que no pertenezcan al rubro alimentos. El regreso de este beneficio aparece como una de las principales novedades del mes y busca incentivar el consumo en otros sectores golpeados por la caída de ventas.

El programa también mantiene descuentos diarios en ferias y mercados bonaerenses, con un 40% de ahorro y tope semanal de $6.000, además de promociones en universidades, clubes y entidades educativas.

Jubilados y supermercados: el beneficio de Cuenta DNI que sigue vigente

Los jubilados y pensionados que utilizan Cuenta DNI cuentan además con un beneficio adicional del 5% de descuento en supermercados adheridos, con un tope unificado de $5.000 según la vigencia de la promoción.

A esto se suman descuentos especiales en cadenas como Carrefour, Día, Nini Mayorista, Josimar y Toledo, que se distribuyen a lo largo de la semana con diferentes topes y modalidades de devolución.