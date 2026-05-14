Tras un aval judicial, avanzarán con la obra de la plaza España

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Un fallo del Contencioso Administrativo consideró que la Comuna tiene facultades para remover el monumento
La polémica por la obra de la plaza España habría llegado ayer a su fin, luego de que un fallo de la justicia contenciosa reconozca la facultad de la Comuna de remover el monumento a la Fraternidad, ubicado en uno de los cuadrantes del predio de 7 y 66, en pleno proceso de restauración.
Se trata de una resolución conocida ayer de la titular del juzgado Contencioso Administrativo Nº3, Guendalina Sessarego, quien rechazó la solicitud de una cautelar para dejar sin efecto el retiro del mencionado monumento. El recurso había sido requerido por Alejandra Butín, hija del escultor Carlos Butín, autor de los relieves de bronce que acopañan la estructura, en atención al carácter de patrimonio cultural de la escultura.
Sin embargo, Sessarego rechazó el pedido al argumentar que “no quedó demostrado que se trate de una obra incorporada a alguno de los registros públicos o declaraciones que ordenan una especial protección legal”, y que, por esto, “se deban proyectar obligaciones de abstención, prohibición o permiso previo para su modificación y/o remoción por parte de las autoridades”.
De este modo, la magistrada advirtió que ordenar a las autoridades municipales abstenerse de remover el monumento implicaría “una injerencia en las facultades del Departamento Ejecutivo municipal y las políticas de desarrollo urbano y gestión patrimonial que encuentro ajustadas”.
De este modo, y luego de que casi dos meses de conflicto judicial, la Comuna se encuentra en condiciones de continuar el proyecto de obra de remodelación de la plaza España, que incluye la instalación de un nuevo monumento en homenaje a la literatura española, consistente en las figuras de Don Quijote y Sancho Panza, réplicas de las existentes en la plaza España de Madrid.
Si bien las obras de remodelación de la plaza no se detuvieron, desde el 17 de marzo, fecha de la presentación judicial, hasta ahora el Municipio había evitado avanzar en el área donde se encuentra el monumento, hasta tanto la justicia se expidiera al respecto.
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Ahora, con el reconocimiento de Sessarego de esa facultad, la Municipalidad se encuentra en condiciones de retomar el proyecto original, que contemplaba la remoción de la estructura y la relocalización de los relieves de bronce, del que Carlos Butín es autor.
La remoción de la estructura fue foco de una polémica que incluyó la defensa de la peña de las Bellas Artes y otros sectores. Sin embargo, desde el Municipio sostuvieron que la comunidad española ha considerado que la escultura no la representa.
Las obras de la plaza incluyen también el recambio de solados, nueva iluminación, mobiliario y juegos, así como la plantación de nuevos ejemplares arbóreos y otras intervenciones para la puesta en valor del espacio público.
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