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Policiales |EL MENOR HERIDO TIENE ANTECEDENTES PENALES

Denunció que lo balearon en un robo y sospechan de una coartada

Ahora tratan de establecer lo ocurrido a través de las cámaras de seguridad. Preocupan los episodios de violencia. Hubo más casos

Denunció que lo balearon en un robo y sospechan de una coartada

La Policía cree que en la esquina de 17 y 80 balearon al menor / Web

14 de Mayo de 2026 | 03:43
Edición impresa

La violencia urbana y la creciente circulación de armas de fuego volvieron a quedar expuestas en las últimas horas en la Región, donde una serie de episodios ocurridos en las últimas horas encendieron nuevamente la preocupación por la inseguridad, el avance del delito juvenil y la escalada de conflictos que terminan a los tiros.

Uno de los casos más delicados, que este diario mencionó en su edición anterior, tuvo como protagonista a un adolescente de apenas 14 años, que terminó internado con una herida de bala y quedó bajo sospecha de haber participado en un robo.

El hecho comenzó a investigarse luego de que el menor ingresara herido al Hospital de Niños. En un primer momento, el chico aseguró haber sido víctima de un asalto cuando caminaba junto a un amigo por la zona de 83 y 15. Según esa versión inicial, dos motochorros a bordo de un rodado “descachado” los interceptaron y uno de ellos descendió armado para robarles. Siempre de acuerdo a su relato, en medio de la secuencia el delincuente disparó y lo hirió en el muslo izquierdo antes de escapar.

Sin embargo, el avance de la investigación modificó por completo el escenario. Fuentes del caso indicaron que el relato del adolescente comenzó a generar dudas entre los investigadores, quienes luego de recolectar testimonios y distintas pistas concluyeron que el menor habría mentido para ocultar su participación en un hecho delictivo.

Sus antecedentes le juegan en contra, ya que cuenta con una causa de diciembre de 2025 por “tenencia ilegal de arma de fuego, tentativa de robo y encubrimiento”. Actualmente, la principal hipótesis es que el joven resultó baleado durante un robo ocurrido en 17 y 80 y que incluso habría sido encontrado con un arma de fuego y una moto robada.

Aunque permanece fuera de peligro, el caso volvió a instalar el debate sobre el crecimiento de la participación de menores en hechos violentos.

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Especialistas en seguridad vienen advirtiendo desde hace tiempo sobre el avance del delito juvenil, asociado a factores sociales complejos como la deserción escolar, el consumo problemático y la falta de contención en sectores vulnerables. En paralelo, la utilización de motocicletas para cometer asaltos sigue consolidándose como una de las modalidades más frecuentes y difíciles de prevenir.

En ese contexto, otro episodio salvaje sacudió a vecinos de Villa Elvira. Cerca de las 7 de la mañana, personal del Comando de Patrulla La Plata acudió a la zona de las calles 82 y 1 bis tras un llamado al 911, que alertaba sobre múltiples detonaciones de arma de fuego.

Al llegar, los efectivos constataron que varios disparos habían impactado contra viviendas del barrio. Un vecino de 63 años relató que se encontraba dentro de su casa junto a su hijo cuando comenzaron a escuchar tiros. Al salir, encontraron vainas servidas desparramadas sobre la calle. Según el acta policial, en total fueron halladas ocho vainas, algunas de las cuales habían sido levantadas previamente por los propios moradores.

La escena generó alarma entre los frentistas, especialmente cuando otro vecino descubrió que uno de los proyectiles había perforado la parte trasera de su automóvil estacionado en el lugar.

Por si fuera poco, también se sumó una denuncia por amenazas agravadas en City Bell. Allí, un joven de 24 años aseguró ante la Policía que fue amenazado de muerte por un hombre con quien mantiene un conflicto de vieja data relacionado, según explicó, con una expareja.

De acuerdo a la denuncia, el hecho ocurrió el martes por la noche en 461 entre 20 y 21 cuando la víctima se encontraba frente a su domicilio. En esas circunstancias observó pasar una motocicleta Honda Tornado ocupada por un hombre y una mujer. El denunciante afirmó haber reconocido al conductor y señaló que éste comenzó a insultarlo mientras circulaba por la zona.

Siempre según su relato, minutos más tarde el motociclista regresó y continuó con las agresiones verbales. La situación escaló rápidamente cuando, tras un intercambio de palabras, el acusado presuntamente extrajo una pistola y comenzó a amenazarlo. El joven denunció que el agresor le apuntó directamente mientras le decía que lo iba a matar y luego efectuó al menos tres disparos que impactaron contra el piso antes de escapar acelerando la moto.

 

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