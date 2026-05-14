La nafta sube y prometen un nuevo congelamiento

Los precios de los combustibles no paran de moverse, pese al congelamiento que vence mañana y según anunció YPF extenderá la medida por otros 45 días. Mientras tanto, ayer se produjo otro aumento en las estaciones Shell e YPF. En la empresa estatal anunciaron que hoy se aplicará otra suba del 1 por ciento.

La nafta premium de Shell ya llegó a 2.399 pesos y la nafta súper está 2.137 pesos. En el caso de YPF la nafta súper está en 2.057 pesos (hasta ayer estuvo en 2.054 pesos) mientras que la nafta premium llegó 2.241 pesos.

En Axion subieron 10 pesos las versiones premium. En el caso de la nafta el litro está desde esta semana 2.359 pesos, el diesel premium 2.449 pesos.

En Puma, el último ajuste fue el 4 de mayo: 2.090 pesos la súper, 2.372 pesos la nafta premium, 2.169 pesos el diesel y el diesel premium está en 2.469 pesos.

Todo este movimiento de precios, al igual que en las semanas previas, se da en el marco del denominado congelamiento o “buffer” de precios. El mismo terminaría este viernes y según anunció el CEO de YPF, Horacio Marín, se extenderá por otros 45 días adicionales.

Según explicaciones del titular de YPF, no se trata de un congelamiento, sino de una etapa de aplicaciones de subas no tan bruscas, ante los acontecimientos en Medio Oriente.

Con los nuevos valores, el acumulado desde la primera semana de marzo muestra incrementos de hasta 23,6 por ciento, según un relevamiento de precios realizado en estaciones de servicio locales.

La petrolera que lidera las subas es Shell, cuya nafta súper pasó de $1.729 a $2.137, lo que representa un incremento acumulado de 23,6% en poco más de dos meses. En tanto, la V-Power Diesel avanzó 22,4%, al pasar de $2.026 a $2.479, mientras que la V-Power Nafta subió 18,6%.

En el caso de YPF, que había actualizado sus precios el lunes, la nafta súper pasó de $1.725 a $2.057, con un aumento acumulado de 19,2% desde marzo. La Infinia avanzó 18%, mientras que la Infinia Diesel registró un incremento de 17,3%.

Por su parte, Axion aplicó retoques únicamente en sus combustibles premium. La Quantium Nafta acumula un aumento de 15,7% desde marzo, mientras que la Quantium Diesel llegó a 20,1%.

En Puma, los incrementos muestran fuertes variaciones. La nafta súper aumentó 17,8%, el diesel premium 19% y el gasoil común 18,7%, mientras que la línea premium de nafta avanzó 15,1%.

El nuevo ajuste en los surtidores se da en medio de expectativas por el dato de inflación de abril, que se conocerá hoy y vuelve a poner presión sobre uno de los rubros con mayor impacto en costos logísticos y de transporte.