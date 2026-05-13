Revuelo en el Congreso por un Tesla Cybertruck: aseguran que pertenece a un diputado libertario

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La aparición de una camioneta Tesla Cybertruck en el estacionamiento del Congreso de la Nación generó este miércoles repercusiones políticas y una fuerte discusión en redes sociales. El vehículo, de diseño futurista y fabricación estadounidense, pertenecería al diputado nacional jujeño Manuel Quintar, integrante de La Libertad Avanza.
Se trata de uno de los modelos más emblemáticos de la compañía automotriz fundada por Elon Musk. La pick up eléctrica fue vista dentro del predio legislativo y rápidamente despertó comentarios debido a su alto valor de mercado y al impacto visual que genera por su estética poco convencional.
El diputado Quintar (LLA) fue a trabajar con su auto personal.— Déborah de Urieta (@ddeurieta) May 13, 2026
Lo estacionó en la cochera del Anexo de Diputados.
Me dicen que sale U$S 126.000 pic.twitter.com/zgDTUmGNjD
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Aunque en Estados Unidos las versiones más equipadas rondan los 100 mil dólares, especialistas del sector automotor señalan que las unidades importadas de forma privada en Argentina pueden alcanzar valores de entre 250 mil y 300 mil dólares, debido a costos de importación, impuestos y logística.
La presencia del vehículo dentro del Congreso fue cuestionada desde sectores opositores, donde apuntaron al contraste entre el discurso de austeridad promovido por el oficialismo y la exhibición de un automóvil de lujo en el ámbito legislativo.
Según trascendió de fuentes parlamentarias, el episodio también habría generado incomodidad dentro del propio oficialismo. En ese marco, versiones surgidas desde el Congreso indican que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le habría solicitado a Quintar retirar el vehículo del estacionamiento luego de la repercusión que provocó puertas adentro.
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