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Deportes |GIMNASIA INICIARÁ MAÑANA LA SERIE SEMIFINAL DE LA LIGA ARGENTINA DE BÁSQUET

Pérez Disalvo: “El público es el sexto hombre del equipo”

Enfrentará a Lanús. El base mens sana, que es hermano del famoso influencer Coscu, destacó el apoyo de la barra del Lobo

Adrián D’Amelio

Adrián D’Amelio
adamelio@eldia.com

14 de Mayo de 2026 | 04:14
Edición impresa

Gimnasia está entre los cuatro mejores equipos de la Liga Argentina de Básquet. En su cruce por semifinales se enfrentará a Lanús, después de dejar en el camino a Barrio Parque de Córdoba (3-1).

La serie, al mejor de cinco partidos, se pondrá en marcha mañana, en el Microestadio “Antonio Rotili” de Lanús. proseguirá en el mismo estadio el domingo; mientras que se trasladará el próximo miércoles al Polideportivo “Victor Nethol” de la sede de calle 4.

En el caso de seguir la llave hay dos partidos eventuales, uno en el mismísimo Poli y el último sería en la cancha del club granate (ver cuadro aparte), ya que Lanús (viene de barrer a Villa San Juan de Resistencia 3 a 0) al ser el mejor ubicado en la Zona Sur.

Por el otro lado del cuadro de semifinales se clasificaron: San Isidro de San Francisco Córdoba -el único representante que quedó de la Conferencia Norte- se estará midiendo con La Unión de Colón. El equipo cordobés eliminó a Deportivo Viedma y los entrerrianos hicieron lo propio con Santa Paula de Gálvez ambos por el mismo marcador en la serie: 3 a 2.

Ante este panorama se dice que el cruce entre Lanús y Gimnasia es una final adelantada. Cabe recordar que este certamen, a pesar del extenso calendario durante toda la temporada y una gran cantidad de equipos participantes, solamente otorga un ascenso a la Liga Nacional de Básquet.

Pedro Pérez Disalvo (36 años) es uno de los integrantes del equipo de Gimnasia, dirigido técnicamente por Fabián Renda, que tan buena campaña que viene realizando en el torneo de ascenso del básquet.

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Pedro Pérez Disalvo apunto de lanzar un libre, en el Poli / Prensa GELP

Al respecto, Pérez Disalvo dijo que “estamos bien como grupo y eso se nota dentro de la cancha a la hora de jugar. A pesar que en el último tramo tuvimos un bajón supìmos reponernos y poder llegar a una semifinal con Lanús, que será un rival durísimo, pero estamos confiados de poder llegar a la final”, recalcó el base del Lobo que nació en La Plata, más precisamente en el barrio del Club Mayo donde se formó para llegar Gimnasia en 2006.

A propósito, Pérez Disalvo agregó que “el público de Gimnasia es único. Para nosotros es como un sexto hombre, ya que cuando entramos quizás en algún bache durante el partido el aliento nos sirve para levantarnos como ocurrió en el cuarto cruce contra Barrio Parque pasamos a perder por nueve en el último cuarto apareció la hinchada para devolvernos al partido y poder ganarlo por tres”.

Pedro Perez Disalvo es uno de tres hermanos. Solamente él llegó a jugar al básquet de manera profesional; aunque de ellos, Martín es uno de los influencer más famosos y con mayores seguidores aquí y el mundo entero: Coscu.

En tiempo de la pandemia, Pedro -que una vez que se retire del deporte va a completar sus estudios de Licenciado de Economía, en la UNLP- puso un canal de Twitch (TV/Pedro), donde analiza partidos de básquet tanto a nivel local como internacional.

Pérez Disalvo en la entrevista que mantuvo con en este medio / EL DIA

 

LA SERIE

Juego 1
Lanús
Viernes 15

Juego 2
Lanús
Dom. 17

Juego 3
Gimnasia
Miér. 20

Juego 4 (*)
Gimnasia
Viernes 22

Juego 5
Lanús
Lunes 25

NOTA: (*) Estos cruces tienen carácter de eventuales, ya que la serie es al mejor de cinco partidos.

 

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