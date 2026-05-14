Habló el contratista de Adorni: “Parece que los únicos que hemos evadido seríamos Manuel y yo”

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El contratista Matías Tabar admitió que es "muy normal" la evasión en el mundo de la construcción y en su justificación incluyó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni: "Acá parece que los únicos que hemos evadido seríamos Manuel y yo".
"Acá parece que los únicos dos que hemos evadido serían Manuel y yo. Hay muchas cosas de la de de la Argentina de hoy para solucionar. Yo vengo con una profesión totalmente distinta, que todo en blanco, declarado, todo factura", inició Tabar. Y siguió su relato: "Estos últimos años que estuve en el tema de la construcción y llama mucho la atención porque es un tema que habría que tratar de solucionar".
Según Tabar, "ninguna persona" de la Argentina que "se esté construyendo una casa hoy puede llegar a solventar con sus ingresos la construcción en cuanto a si tiene que declarar todo".
"Entonces, si yo hoy me tuviese que hacer una casa y tengo que empezar a facturar todo, es imposible que el blanco, como se dice ahora, te de. No es que a mí vino él (Adorni) y me propuso hagamos esto y tiene que ser en negro", explicó.
En otro tramo de la entrevista a una radio porteña, Tabar afirmó que Adorni no le exigía tampoco las facturas, al tiempo que volvió a ratificar que los pagos siempre fueron en efectivo. No obstante, aclaró que sí hubo facturas durante el proceso de obra y que las presentará en la Justicia.
Matías Tabar es un arquitecto de 48 años, con trayectoria en el ámbito privado como vicepresidente de Grupo AA Arquitectura SRL -firma que constituyó junto a Facundo Heine- y vínculos en la política municipal. Él mismo se define en redes sociales sin matices como “antiperonista”. Incluso, allí sostiene un discurso crítico hacia el kirchnerismo, lo que contrasta con algunos movimientos políticos que marcaron su recorrido.
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Además formó parte del espacio vecinalista Defensa Comunal, fuerza que durante años tuvo peso en la gestión del municipio bonaerense de Exaltación de la Cruz. Se trata de un distrito ubicado en el límite del tercer cordón del Conurbano norte, donde las alianzas políticas suelen responder más a la lógica territorial que a las etiquetas ideológicas. De hecho, ese mismo espacio acordó en distintos momentos con el peronismo para sostener la gobernabilidad local.
Lo cierto es que Tabar mantiene una identidad política clara y la expone públicamente. Se autopercibe “gorila”. En paralelo, cultiva un perfil personal ligado al deporte y la actividad al aire libre: participa en competencias de Ironman y practica motocross y cuatriciclos en médanos. En el plano familiar y empresarial, su entorno también tuvo inserción en la vida pública local. Su esposa, María Laura Passarella, desarrolló actividades comerciales vinculadas a la provisión de indumentaria, incluyendo la venta de ambos de enfermería al municipio. Además, tuvo un paso por el Concejo Deliberante, donde ejerció como concejal durante cuatro años tras ganar una elección.
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