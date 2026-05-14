Los ciberataques aumentaron un 15% en el último año en el país

La amenaza digital sigue en ascenso y Argentina no escapa a esa tendencia. Un nuevo informe internacional encendió las alarmas al revelar que los ciberataques en el país crecieron un 15% en el último año, en un escenario cada vez más complejo marcado por el avance del ransomware, la expansión de los servicios en la nube y la creciente exposición de datos sensibles vinculada al uso cotidiano de herramientas de inteligencia artificial generativa.

Durante abril de 2026, las organizaciones argentinas registraron un promedio de 2.800 ataques semanales por entidad, un dato que ubica al país entre los mercados latinoamericanos con mayor nivel de exposición digital. El relevamiento, elaborado por la división de inteligencia de amenazas de una de las principales firmas globales de ciberseguridad, muestra que el fenómeno no es aislado: a nivel mundial, cada organización sufrió en promedio 2.201 ciberataques por semana, un 8% más que en igual período del año pasado.

Los especialistas advierten que, lejos de retroceder, los ciberdelincuentes están cambiando sus estrategias. Aprovechan la automatización, nuevas herramientas tecnológicas y superficies digitales cada vez más amplias para atacar con mayor precisión. “Los atacantes son dinámicos y altamente adaptables. El riesgo cibernético hoy es permanente”, advirtieron desde la compañía.

Uno de los focos de mayor preocupación es el uso corporativo de plataformas de IA generativa, como asistentes virtuales o sistemas de automatización de tareas. El informe detectó que uno de cada 28 comandos o consultas realizadas en entornos empresariales presentaba alto riesgo de fuga de información sensible, afectando al 90% de las organizaciones que utilizan estas herramientas de forma habitual. Además, casi dos de cada diez interacciones contenían datos potencialmente sensibles, como documentos internos, claves o información privada.

En el mapa global, América Latina volvió a posicionarse como la región más atacada del planeta, con un promedio de 3.364 ataques semanales por organización, un salto del 20% interanual. Para los expertos, esto se explica por la rápida digitalización de las economías de la región, combinada con niveles de protección desiguales y, en muchos casos, insuficientes.