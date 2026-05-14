Macri profundiza su distancia con el Gobierno

Macri reaparece en vicente lópez en medio de la pelea con la Rosada / X

En medio del clima de tensión con La Libertad Avanza, Mauricio Macri reaparecerá mañana en Vicente López. Así, el ex presidente insistirá en el camino de posicionar al PRO de cara a 2027 bajo el slogan “Próximo Paso”.

Macri hará pie en un municipio amigable, ya que allí gobierna el partido amarillo de la mano de Soledad Martínez, quien es una dirigente cercana a él. Según se anticipó participarán referentes, intendentes y concejales de la Provincia.

Frente a la convocatoria se dibujan algunas incógnitas. Por ejemplo, si participará el presidente del partido en territorio bonaerense, Cristian Ritondo. El diputado es el principal impulsor de la candidatura a gobernador de Diego Santilli en el marco de un acuerdo con La Libertad Avanza. El Colorado, en cambio, no estará en la cita.

La reaparición del titular de PRO estaba prevista, desde hace semanas, para el 22 de mayo, cuando visitará Mendoza y participará de un acto partidario con dirigentes de la región de Cuyo, La Rioja y Catamarca.

Pero en sintonía con su cada vez más patente distanciamiento con Javier Milei, decidió sumar a su agenda un encuentro en Vicente López con dirigentes amarillos del Conurbano.

El clima de tensión entre Macri y la Casa Rosada escaló el fin de semana cuando el PRO publicó críticas a la gestión de Javier Milei. Ese comunicado generó también ruido interno, ya que varios dirigentes de peso del PRO, que buscan un acuerdo electoral en la provincia de Buenos Aires en 2027, no estaban al tanto de la movida de Macri.

“Hay que decirlo, el cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo. Y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”, decía el texto difundido a través de la cuenta oficial de PRO en X en una elíptica referencia al caso Adorni.

El documento del PRO hace hincapié en el desgaste social que produce el ajuste económico y cuestiona la falta de coherencia entre el discurso oficial y la conducta de algunos funcionarios. “Cuando ese dolor no se escucha, no se da el ejemplo o no se respeta el sacrificio ajeno, duele más”, señala el manifiesto en lo que se interpreta como una alusión a los viajes y gastos de Adorni.

A eso se sumó el martes otro sugestivo posteo en redes sociales en el que se dirige al “argentino que pagó el costo del cambio y todavía espera”.

“Apoyar el cambio es otra cosa: es decir lo que falta. Es decir la verdad, aunque duela. Es reclamar lo que se prometió y todavía no llegó. Eso es lealtad verdadera”, argumentó el espacio.

El slogan “Próximo Paso” rodeará el acto en Vicente López y abre paso a diversas interpretaciones. La más potente, la posibilidad de que el propio Macri sea candidato presidencial el año que viene. Pero, tal como publicó este diario, el ex mandatario descarta esa hipótesis.